秋田朝日放送

２５・２６日の週末も秋田県内各地でクマによる人身被害が相次ぎました。秋田市では公園や大学の構内など市中心部での目撃情報が多く寄せられています。

警察によりますと、おととい２５日ときのう２６日の２日間で秋田市や大仙市、鹿角市でクマによる人身被害が相次ぎ、５０代から８０代の男女合わせて５人がけがをしました。

人の被害のほか目撃件数も増加していて、秋田県のツキノワグマ等情報マップシステム・クマダスによりますと、２５日からきょう２７日までに秋田市だけでも２００件以上の情報が寄せられています。特に秋田市中心部での目撃が増加傾向です。

クマは多くの学生が行きかう大学のキャンパスにも現れました。２５日午前１１時ごろに視聴者が撮影した映像には、秋田大学手形キャンパスの陸上競技場の近くを１頭のクマが走り去って行く様子が捉えられていました。同じ日に大学の敷地内での目撃情報もあり、学生からも不安の声が聞かれました。

警察や秋田市によりますと、２６日朝には秋田市の千秋公園でも藪の中に入る体長およそ１ｍのクマが目撃されました。このため秋田市は、クマが園内にいるおそれがあるとして２６日から立ち入りを規制し、園内に設置した箱わなでクマの捕獲を試みています。秋田市によりますと、クマは２７日午後６時の時点で箱わなに入っておらず、引き続き警戒を続けています。