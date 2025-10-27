欧州株 小動き、高値警戒感も
欧州株 小動き、高値警戒感も
東京時間19:25現在
英ＦＴＳＥ100 9640.57（-5.05 -0.05%）
独ＤＡＸ 24267.49（+27.60 +0.11%）
仏ＣＡＣ40 8222.32（-3.31 -0.04%）
スイスＳＭＩ 12493.82（-74.36 -0.59%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間19:25現在
ダウ平均先物DEC 25月限 47657.00（+261.00 +0.55%）
Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限 6886.25（+59.25 +0.87%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限 25841.50（+332.25 +1.30%）
