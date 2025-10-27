欧州株　小動き、高値警戒感も
東京時間19:25現在
英ＦＴＳＥ100　 9640.57（-5.05　-0.05%）
独ＤＡＸ　　24267.49（+27.60　+0.11%）
仏ＣＡＣ40　 8222.32（-3.31　-0.04%）
スイスＳＭＩ　 12493.82（-74.36　-0.59%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間19:25現在
ダウ平均先物DEC 25月限　47657.00（+261.00　+0.55%）
Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限　6886.25（+59.25　+0.87%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限　25841.50（+332.25　+1.30%）