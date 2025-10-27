ややドル安に傾く、ドル円１５２円台後半＝ロンドン為替



ロンドン序盤は、ややドル安に傾いている。ドル円は152.70付近まで軟化し、東京午前につけた安値152.66レベルに再び接近。ユーロドルは1.1640付近に上昇、東京午前につけた高値1.1648レベルに接近している。ポンドドルが堅調で、本日の高値を1.3351レベルまで伸ばしている。豪ドル/ドルも買われ、高値を0.6559レベルに更新している。米１０年債利回りは４．０２－４．０４％で小幅に振幅している。欧州株は売買交錯で小動きも、米株先物・時間外取引は週明けも堅調に推移している。



USD/JPY 152.81 EUR/USD 1.1639 GBP/USD 1.3343 AUD/USD 0.6555

