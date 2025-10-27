お笑いコンビ「霜降り明星」の粗品（32）が27日に自身のYouTubeチャンネルを更新し、あの人気タレントのタクシーを巡る騒動について言及した。

今回は人気企画「1人賛否」を行うことに。最近あったネットニュースについて「偏った意見は言いたくない」とし“賛否”をまじえて持論を展開するというもので「全部コント」だとしている。そこで「板野友美、タクシーでトラブル」を取り上げた。

板野はタクシーを利用した際、幼稚園の迎えの時間が迫っていたといい「“ちょっと急いでください”みたいに言ってて、道も“こういうルートで行ってください”って言ったのに、その運転手が間違えちゃった」と回想。「“何分までに着かないと”みたいな話を（スタッフと）してたら、運転手さんが怒り出して。“ここで降りてください”って感じで…」と、道路の真ん中で降ろされたそう。

この件について、粗品は「珍しく板野友美が悪くないがな!」と一言。「僕もタクシーは毎日乗ってますけど。やっぱり女性の方がなめられがちっぽいな、運転手に」といい「今回は悪くないと思うで」と語っていた。