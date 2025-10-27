20年以上前にプレミアリーグでプレー…50歳FWが前人未踏の偉業達成!! イングランドのトップ10リーグ全てでゴールを記録!!
かつてプレミアリーグでプレーし、50歳を迎えたFWジェイミー・キュアトンが10部リーグでゴールを叩き込んだ。英『BBC』や『ザ・サン』が伝えている。
1975年8月28日生まれのキュアトンは93-94シーズンにノリッジ加入し、プレミアリーグでもゴールを記録。その後はイングランドだけでなく、韓国の釜山アイパークに在籍するなど、プロサッカー選手として驚異的な32シーズン連続でプレーしてきた。
現在は、英10部のキングス・パーク・レンジャーズに在籍。そして、25日に行われたダッシンデール&ヘレスドン・ローバーズ戦で途中出場すると、自陣から送られたパスに走り込み、PA外から鮮やかな右足のシュートでネットを揺らした。
ゴールが決まったことを確認したキュアトンは歓喜の疾走。このゴールはキュアトンにとって10部での初ゴールとなり、イングランドのトップ10リーグ全てでゴールを記録した史上初の選手になったという。チームメイトもすぐさま駆け寄り、50歳のストライカーの快挙に喜びを爆発させた。
なお、キュアトンは94-95シーズンにプレミアリーグでプレーしたものの、その後は下部リーグでプレー。これまでに1000試合以上に出場し、400得点近くを記録しており、「私が知っているのはフットボールだけだよ」と語っている。
「トラブルが蔓延する地域で育ったから、もしかしらたら悪い仲間と付き合っていたかもしれない。でも、幸運なことにフットボールがあったんだ。フットボール以外のことは、私には少し馴染みが薄い。フットボールがなければ途方に暮れてしまうだろう。このスポーツに関わることで、私は幸せで健全な状態を保てるんだ」
「400ゴールまで、あと4、5ゴールだと思うので、それを追い求めていきたいし、クラブは昇格を目指しているので、それが大きな目標なんだ。私はただ楽しむためにプレーしているだけ。なぜなら、プレーできるし、今でも楽しんでいる。プレーするのが大好きなんだ」
1975年8月28日生まれのキュアトンは93-94シーズンにノリッジ加入し、プレミアリーグでもゴールを記録。その後はイングランドだけでなく、韓国の釜山アイパークに在籍するなど、プロサッカー選手として驚異的な32シーズン連続でプレーしてきた。
ゴールが決まったことを確認したキュアトンは歓喜の疾走。このゴールはキュアトンにとって10部での初ゴールとなり、イングランドのトップ10リーグ全てでゴールを記録した史上初の選手になったという。チームメイトもすぐさま駆け寄り、50歳のストライカーの快挙に喜びを爆発させた。
なお、キュアトンは94-95シーズンにプレミアリーグでプレーしたものの、その後は下部リーグでプレー。これまでに1000試合以上に出場し、400得点近くを記録しており、「私が知っているのはフットボールだけだよ」と語っている。
「トラブルが蔓延する地域で育ったから、もしかしらたら悪い仲間と付き合っていたかもしれない。でも、幸運なことにフットボールがあったんだ。フットボール以外のことは、私には少し馴染みが薄い。フットボールがなければ途方に暮れてしまうだろう。このスポーツに関わることで、私は幸せで健全な状態を保てるんだ」
「400ゴールまで、あと4、5ゴールだと思うので、それを追い求めていきたいし、クラブは昇格を目指しているので、それが大きな目標なんだ。私はただ楽しむためにプレーしているだけ。なぜなら、プレーできるし、今でも楽しんでいる。プレーするのが大好きなんだ」
Jamie Cureton became the first player ever to score in each of the top ten tiers of English football on Saturday!— Sky Sports Football (@SkyFootball) October 26, 2025
Cureton turned 50 in August and joined Kings Park Rangers in the Eastern Counties League Division One North earlier this month.
[@KingsParkRFC] pic.twitter.com/XOvQw5cIYQ