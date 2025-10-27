26日、新型の無人補給機「HTV-X」を搭載したH3ロケット7号機が種子島宇宙センターから打ち上げられました。「HTV-X」を所定の軌道で切り離し、打ち上げは無事に成功。H3ロケットは5機連続での成功となりました。



（仁田尾美菜アナウンサー）

「今、リフトオフしました」



26日、種子島宇宙センターから打ち上げられたH3ロケット7号機。





搭載していた新型の無人補給機「HTV-X」の1号機を所定の軌道で切り離し、打ち上げは無事、成功しました。「HTV-X」は2009年から2020年まで9回に渡って運用された「こうのとり」の後継機で運べる荷物が約1.5倍に増えたほか、冷蔵・冷凍設備も新たに搭載しています。ロケット本体の周りには最多となる4本の補助ロケットがついていて、音や煙もより迫力のある打ち上げとなりました。H3ロケットは5機連続の打ち上げ成功です。（JAXA・宇宙輸送技術部門・有田誠プロジェクトマネージャ）「ジャストオンタイムで打ち上げることができた。みんなが協力して打ち上げに臨んだ」（JAXA・有人宇宙技術部門・伊藤徳政プロジェクトマネージャ）「打ちあがった瞬間、（これまでの）苦労も吹き飛んで、幸いにもすごく天候が良かった」関係者のほか、多くのファンからも打ち上げの成功を祝う声が聞かれました。（見ていた人）「音がすごくて3回も見たけど、まだ慣れなかった」「圧巻だった。この子がロケット大好きで見に来てよかったと思った」「音がいつもより大きかった気がする。体に感じる感じが違う」「大阪から来た。初めて見に来たがものすごくよかった。音がすごい。音と振動がテレビで見るのとは（違う）現地の揺れとかが凄かった」新型の無人補給機「HTV-X」の1号機は10月30日の未明に国際宇宙ステーションISSに到着し、30日の夜、ISSへの結合が完了する予定です。