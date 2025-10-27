鹿児島市で9月、信号で停車していた市電に後続の市電が追突する事故がありました。追突した運転士が前方注視を怠ったことが原因でしたが、鹿児島市交通局はこうした事故を防ごうと全ての市電にAIカメラを導入する方針を示しました。



鹿児島市交通局で開かれた交通事業の経営審議会。鹿児島市交通局は市電の事故を防ごうとAIカメラを取り付けることを報告しました。



9月、鹿児島市山下町の桟橋通り交差点で信号で停車していた市電に後続の市電が追突する事故が発生しています。運転士が前方注視を怠ったことが原因でした。





こうした事故を防ぐために運転を支援するシステムとして約1億円をかけて57両すべての市電にそれぞれ4台ずつAIカメラを設置するということです。このAIカメラは前方の車両との接触を防ぐために映像から距離を計測して15メートル手前と3メートル手前で停止できるよう警告音がなるということです。また脇見運転や居眠り運転を防ぐために運転士があくびなどをするとAIカメラが検知して警告音がなる仕組みになっています。（鹿児島市交通局電車事業課・末吉健治課長）「運転士の運転を支援するシステムとして安全運行のための検知システムを導入して安全性の向上を図ってまいりたいと考えている」AIカメラは2026年1月から3月までの間に設置される予定です。