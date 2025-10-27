THE BAWDIES、バンドのテーマソングともいえる新曲「HERE ARE THE BAWDIES」リリース決定
THE BAWDIESが、新曲「HERE ARE THE BAWDIES」を11月5日に配信リリースすることを発表した。
本楽曲は、THE BAWDIESのテーマソングともいえるとのことで、タイトなビートにギターリフとシャウトが炸裂する2分間。HOT DOG RECORDS 設立元年を締めくくる特別なツアーとして11月8日から始まる＜THE NEW KICKS TOUR 2025＞でも盛り上がること必至の直球ガレージロックに仕上がっているという。
リリースに先駆け、10月28日11時よりFM802で放送される「UPBEAT!」にて「HERE ARE THE BAWDIES」が初オンエアされる。
なお、Apple MusicとSpotifyで「HERE ARE THE BAWDIES」をライブラリ追加すると、スマホ壁紙がプレゼントされるキャンペーンも実施中だ。
◾️「HERE ARE THE BAWDIES」
2025年11月5日（水）リリース
配信：https://thebawdies.lnk.to/HereAreTheBawdies
11月5日（水）00:00までに、下記ページからApple Music・Spotifyでライブラリ追加を頂くと、全員にスマホ壁紙をプレゼント
https://www.toneden.io/v-dd/post/here-are-the-bawdies
◆番組情報
FM802「UPBEAT!」
2025年10月28日（火）11:00-14:00 https://funky802.com/upbeat/
◾️＜THE NEW KICKS TOUR 2025＞
2025年
11月8日（土）横浜 BAY HALL (MARCY BIRTHDAY) OPEN 16:00 / START 17:00
INFO HOT STUFF PROMOTION 050-5211-6077 (平日12:00〜18:00)
11月14日（金）心斎橋 BIGCAT OPEN 18:00 / START 19:00
INFO SOUND CREATOR 06-6357-4400 (平日12:00〜15:00 ※祝日を除く)
11月21日（金）福岡 DRUM LOGOS (TAXMAN BIRTHDAY) OPEN 18:00 / START 19:00
INFO LAND 092-710-6167 (平日12:00〜15:00)
11月23日（日）名古屋 THE BOTTOM LINE OPEN 15:00 / START 16:00
INFO JAILHOUSE 052-936-6041（平日11:00〜18:00）
チケット料金：\6,000 / 学割 \4,500
特設サイト：https://thebawdies.com/contents/specialpage/the_new_kicks_tour_2025
