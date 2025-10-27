「アイラブマッチャ」世界的“抹茶ブーム”で番茶の価格最大7倍高騰…お茶生産量“静岡超え”日本一の鹿児島で悲鳴

9月下旬から10月ごろに収穫される秋冬番茶。

この番茶を巡って、お茶の生産量全国1位になった生産地で頭を悩ませる事態が起きています。

厳しいまなざしで茶葉を吟味する人々。

問屋の担当者が集まった場所は、かごしま茶流通センター。

鹿児島県は2024年、お茶の生産量が静岡県を上回り初めて日本一となり、新たなお茶どころとなったのです。

市場に訪れた問屋の頭を悩ませていることは、秋冬番茶の価格の高騰です。

仕入れ先:

(Q. こんなに高くなることあった？)ない、全くない。値上げは皆さんそれぞれやっていると思う。来年これが続くと消費者が離れ、小売業が離れる。

2024年の同じ時期の秋冬番茶の取引価格を見ると、これまで1kg当たり平均で300円から400円台で取引されていましたが、2025年は5倍から7倍近くの値段がつけられる異常事態に。

高くなっているのは番茶だけではありません。

お茶全体が価格高騰しています。

背景には何があるのでしょうか。

鹿児島県茶業会議所・光村徹専務理事：

世界的な抹茶ブームによって（茶葉が）、抹茶の原料であるてん茶の製造に回っているから（緑茶の原料の）煎茶の供給量が減ってしまって値段が上がったと。

もともと抹茶、煎茶、番茶は全て同じ茶葉から異なる製法で作っていますが、世界的な抹茶ブームにより番茶や煎茶の生産量が減少したのです。

その影響はブランド煎茶で知られる福岡・八女市でも…。

八女美緑園製茶・江島一信代表:

以前は煎茶7割、抹茶3割ぐらいの割合で生産をしていたんですけど、去年ぐらいから世界的な抹茶ブームを受けまして、抹茶をだいたい6割､煎茶を4割にシフトを変えた。

抹茶への切り替えにより生産量が減り、価格が高騰したという煎茶。

抹茶はインバウンドの需要が高く、売れ行きは好調。

しかし、それにより抹茶価格が高騰。

店では今後、商品の値上げを検討しているといいます。

抹茶ブームによる煎茶、番茶、抹茶の価格高騰。

いつまで続くのでしょうか。

鹿児島県茶業会議所・光村徹専務理事:

海外の抹茶ブームは簡単に消えないと思うが、それが5年、10年、20年続くのかどうか。この秋以降は（価格が）ちょっと厳しくなってくるのかな。