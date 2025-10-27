© あおぎり高校 / viviON, inc. 2023

VTuberグループ・あおぎり高校が、メジャー1stアルバム『あおバム』を2026年1月21日に発売することを発表した。

◆あおぎり高校 動画

本作には、MVの再生回数が100万回を突破した配信デビューシングル「お前のまともはまともじゃない」をはじめとした連続配信リリース楽曲5曲に加え、完全新曲を複数曲収録予定だ。

さらに1stアルバムの発売を記念して、メンバーが登壇するリリースイベントの開催が決定した。2025年10月27日19時〜2026年1月7日23時59分の期間中にアニメイト、ゲーマーズ、HMV各対象店舗でCDを購入すると、イベント参加への抽選に応募することができる。店舗ごとでイベントに出演するメンバーは異なるので、詳細はオフィシャルサイトや各店舗のイベント詳細ページをチェックしてほしい。

また、EVIL LINE RECORDSの公式オンラインストア『ELR Store』にてアクリルスタンド付きCDの販売が決定した他、店舗別オリジナル特典の内容も発表されているのでこちらも要チェックだ。

https://youtu.be/ZUKJRojwM8s

■メジャー1stアルバム『あおバム』

2026年1月21日（水）リリース

予約：https://aogiri.lnk.to/aobumPR

価格：\3,300（税込） ▼収録内容

・お前のまともはまともじゃない

・トリコロール・ステップ 2025

・ミス・プリマベーラス

・PLAYERS「A」

・たぶん人生はバグだらけ

含む新曲複数曲収録予定 ◆同時発売>

『あおバム』アクリルスタンド付きELR Store限定盤 ▼価格

・各メンバーソロ盤 \5,500（税込）

・13種セット盤 \30,000（税込） ▼収録内容

含む新曲複数曲収録予定 ▼法人別オリジナル特典

アニメイト：L版ソロブロマイド13枚セット

Amazon.co.jp：メガジャケ

TOWER RECORDS：ポストカード

楽天ブックス：アクリルコースター

HMV：A4クリアファイル

ゲーマーズ：マルチクロス

KOTOBUKIYA：2L版ジャケットブロマイド

ELR Store：スクエア缶バッジ

あおぎり高校購買部：ステッカー13枚セット

メーカー特典：ジャケットステッカー

※メーカー特典の対象店舗は後日お知らせいたします。

※特典の絵柄は後日公開いたします。

※あおぎり高校購買部の予約開始は10月28日(火)午前10時からとなります。

■＜あおぎり高校メジャー1stアルバム『あおバム』リリース記念イベント＞ ▼イベント参加応募期間

2025年10月27日（月）19:00〜2026年1月7日（水）23:59応募締切

▼イベント当選発表

2026年1月末当選発表予定 ◆日時・対象法人：2026年1月31日（土）HMV

抽選対象店舗：HMV&BOOKS online

出演：

月赴ゐぶき/うる虎がーる/八十科むじな

石狩あかり/春雨麗女

詳細：https://www.hmv.co.jp/news/article/251021135/ ◆日時・対象法人

2026年2月7日（土）ゲーマーズ

抽選対象店舗：ゲーマーズ全店・ゲーマーズオンライン

出演：

音霊魂子/栗駒こまる

エトラ/ぷわぷわぽぷら

詳細：https://www.gamers.co.jp/contents/event_fair/detail.php?id=6915 ◆日時・会場

2026年2月14日（土）アニメイト

抽選対象店舗：全国アニメイト・アニメイト通販

出演：

山黒音玄/萌実

千代浦蝶美/我部りえる

詳細：https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=114202 ※第1部は13時00分開演 第2部は17時00分開演

※開催場所：都内某所（開催場所の詳細は当選者のみにお知らせいたします。）

※その他注意事項は各法人サイトをご覧ください。

