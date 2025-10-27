SUPER BEAVER渋谷龍太のエッセイ連載「吹けば飛ぶよな男だが」／第52回「親知らず」
あまり知られていないが実はすんごいんです、みたいなものってのは、案外世の中にたくさん溢れているような気がする。実はチンパンジーの握力が３００K gあるとか、タコの知能が人間の三歳児と同じくらいあるとか。別段これらは知っていたところでなんの役に立つわけでもなく、実際チンパンジーとかタコを目撃した時に、そういえば、ってちょっとだけ思い出すか、頼まれてもいないのにひけらかす押し付けトリビアの一つくらいにしかならない。これらの事実は、ただの事実として、益にも害にもならずそこらへんにコロコロ転がっている。
でも中には、有益どころかもっと周知の事実として存在すべきだろう、と思わずにはいられないものもある。私は先日それを心底思うに至り、微力ながら声を大にしてこの真実を世に知らしめたいと強く思ったのだ。
まずは大衆に問いたい。ドライソケットって知ってる？
知らないよね。知らない人が殆どだと思う。一応私も身近な人に訊いて回ったが、これを知っている人はたった一人だけで、あとは頭上にハテナを浮かべるだけだった。一体これが何か、という説明は、私が先日親知らずを抜いたという話と合わせてする必要があるように思う。
おかげさまでライブや撮影など、ありがたいことに人目に触れる機会をたくさん頂けるようになった。ただついこの間、公に人目に触れることのない六日間があった。私はこの機を逃すまいと、そこに抜歯の予定を入れたのだった。
ちなみに慢性的に痛みに悩んでいたというわけではなかった。ただ横向きに、しかも右下のかなり深い位置に潜む親知らずによって、この先強い痛みが生じる可能性があるので、事前に処置できたら良いですね、と歯医者さんに兼ねてから言ってもらっていたのだ。なので機を見てやってしまおうじゃないか、と常々思っていた抜歯をようやく実行に移せたという感じ。
抜歯怖いよオ、とやっと抜けるよオ、の二つの気持ちと財布だけ持っていざ当日。深いところにあったことと、親知らずが大きかったことにより、難航はしたものの無事に終了。「麻酔切れたら痛いです」というおっかない言葉と、痛み止めと財布を持って帰宅。
言葉通り、その夜はなかなかに痛く、ヒーヒー言いながら頑張って就寝。翌朝腫れてる右のほっぺたを見て、鏡の前で笑うなどしたり。
三日目から腫れと痛みは落ち着くとのことだったが、それを実感できたのは四日目の朝。言われてみれば顔の形違う？ くらいに落ち着いた頬の腫れと、それに伴うわずかな痛み、それらとのお別れの時は着実に近づいていた。
はずだった。
事態が急変したのは五日目の朝、珍しくアラームが鳴る前に起床。しかし、いつも昼前に目覚める私が朝7時に目が覚めたことより何より、ただならぬ異変は口腔内右下にあった。「痛ア」と目が開くと同時に、いや、目が開く前に声が出た。明らかに痛みがぶり返していた。おかしいなア、と首を傾げて、キッチンにて痛み止めを内服して再び就寝。その後予定通りの時間に起きるも、昼を迎える頃には痛み止めが切れて痛み襲来。しかも今度はぶり返した、とかではなく、抜歯当日より強い痛みだった。待て、これ、一体なんだ、と止まらない冷や汗だか脂汗だかが全身を覆い、猛烈な痛みに目前がくらくらと揺れ始めた。一日三回まで、と言われていた痛み止めなので、今飲んでしまうのは明らかに早い。しかし、到底耐えられる痛さではなく、呼吸もだんだん浅くなる始末。そして呼吸の度に、「うウ」だか「あア」だか「いイ」だかの情けない呻き声が、どうしても漏れてしまう。結局我慢出来ずに痛み止めを内服。そこで急に思い出した。
抜歯前日のことだ。飲み屋で隣になった先輩に親知らずを抜歯する旨を伝えたところ、「＊＊に気をつけろ」、「＊＊になったら大変だから」と言われたことを。
先輩は懸命にそれを伝えてくれていたのだが、聞いた事のないその単語に、自分とはまるで関係のないことだと感じた私は、話半分で相槌を打っていたのだ。あの時先輩は、何に気をつけろと言っていた？ 何になったら大変だからと言っていた？ なかなか効果の表れない痛み止めに苛立ちを覚えながら必死で頭を回すも、なんだか脳みそが動いて痛みが増しているような感覚があり、全然思考に集中ができない。それでも必死に頭を回し続けた結果、突然回路が繋がった、「ドライなんとか」だ。『親知らず ドライ』で即検索。程なくドライソケットという単語にぶち当たる。
すぐさま『ドライソケット』で改めて検索し直すと、通常は抜歯したところに血餅という瘡蓋（かさぶた）状のものが出来て徐々に回復していくものなのだが、ごく稀に血餅が形成されず神経がむき出しになってしまう場合がある、という説明を見つけた。そしてこうなってしまった場合しばらくの間は激痛に苛まれることになる、という補足も。
おうおう、ごく稀に、とかしばらくの間とか、人の気も知らずに平気で書くじゃん、と激痛のせいで妙なところが癪に障る不思議な精神状態。痛み止めが効いてくるどころか、時間の経過に伴って増していく痛みにじっとしていられなくなり、ただ座っていることすら困難になる。幸い夕方前まで予定がなかったため、それまでを悶えて過ごした。
通常通りいけば明日が切開したところの抜糸の予定で、明後日はライブだが、これいけるか本当に、とからがら帰宅した玄関で思う。無理矢理に就寝を試み、辛うじて成功するも２時間経たずして唸りながら起床。激痛で涙が止まらない、長い長い夜だった。
翌日「ドライソケットになっちゃってますね」と歯医者さんに宣告され、的中した予想に私は大いに項垂れた。傷口を再び開いて削り取った骨をガリガリやって出血させ直す、再掻爬（さいそうは）という世にも恐ろしい施術を提案されたが、藁にもすがる思いだった私は恐怖を押し殺してそれを受け入れた。このまま続く長い痛みよか、きっと１時間くらいで終わるであろう恐怖の施術のが全然マシだろうとお願いしたのだが、炎症マックス状態の私には麻酔があまり効かず、この施術自体も背中全部汗でびしょびしょになるくらい痛くて、まじ大泣きだった。この夜も案の定地獄。
そしてこの視界が歪むほどの痛みは、抜歯当日からなんと二週間もしっかり続いたのでした、という感じ。
あア、文章にするとなんだか簡素になってしまう。地獄の痛みと、それと共に過ごしたあの日々をどう表せよう、自分の文章力が恨めしい。
いやはや、親知らずを抜きました、なんて話は「先週彼氏と喧嘩しちゃってさ」くらいよく聞く話なのに、隣り合わせにあるドライソケットって言葉をなかなか耳にする機会がないなんて絶対におかしい。ドライソケットになってしまう人がそもそも少ないという事実はあるにせよ、こんなにも痛いものがろくに周知されず、危険視もされていないことに多大なる違和感がある。あまり知られてないんですが実は、なんて話題に出すタイミングを考えなければいけないようなレベルの話じゃなく、ティックトックでバズった方がいいレベル。「親知らずを抜くにあたって、信じられないほどの痛みを伴うドライソケットってやつになることがあるんだって、やばくね？」って話題で竹下通りがザワザワするべき、そんなレベルの話だ。
今回の一件を通して、微力ながら声を大にしてこの真実を世に知らしめたいと強く思った。
バンドマンなら音楽にして届けてもいいんじゃないか、まで考えたが、それは違うかもしれないと今は思えているので安心してください。
ちなみに。ライブ中だけは痛くもなんともなかったです。それほどまでにライブって本当に興奮するんだよ、すごいよね。激痛下でやったライブが三本、気が付いたは人いない、はず。
