ï¤»³Éô²°¡¢¥é¥°¥Ó¡¼¤ÎµòÅÀ¤Ë½É¼Ë¡¡¶å½£¾ì½ê¡¢´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤Î¿©»ö¤â
¡¡ÂçÁêËÐ¶å½£¾ì½ê¡Ê11·î9Æü½éÆü¡¦Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë¤Çï¤»³Éô²°¤¬º£Ç¯¤«¤éÆüËÜ¥é¥°¥Ó¡¼¶¨²ñ¤Î¶¯²½µòÅÀ¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ù¡¼¥¹¡ÊÊ¡²¬»ÔÅì¶è¡Ë¤Ë½É¼Ë¤ò¹½¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢27Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÃÎ¿Í¤Î¾Ò²ð¤Ç°ÛÎã¤Î¸òÎ®¤¬¼Â¸½¤·¤¿¤È¤¤¤¦ï¤»³¿ÆÊý¡Ê¸µ¾®·ëË¿¿¾¡Ë¤Ï¡Ö¤â¤Î¤¹¤´¤¤ÀßÈ÷¡£ÂçÁêËÐ¤ÏÅÁÅýÊ¸²½¤ò¼é¤ë¤Î¤âÂç»ö¤À¤¬¡¢¶¯¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¤ÏºÇÀèÃ¼¤Îµ»½Ñ¤¬É¬Í×¤À¤È»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¿ÆÊý¤äÎÏ»Î¤é¤Ï¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ç¿²Çñ¤Þ¤ê¤·¡¢Í¼¿©¤ÏÁª¼ê¤¬ÉáÃÊÍøÍÑ¤¹¤ë¿©Æ²¤Ç´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤Ë¤è¤ëÎÁÍý¤ò¿©¤Ù¤ë¡£Éô²°Æ¬¤ÎËëÆâ°¤±ê¤ÏÅ·Á³¼Ç¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¸«»ö¤Ê¥¥Ã¥¯¤òÈäÏª¤·¡ÖÁö¤Ã¤ÆÆ®¤¦¥é¥°¥Ó¡¼Áª¼ê¤Î¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤ÏºÇ¶¯¡£Ä«µ¯¤¤ÆÉô²°¤«¤é³°¤ò¸«¤ë¤È¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤¬·Ú¸º¤µ¤ì¤ë¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£