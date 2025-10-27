＝LOVE、“不思議の国”衣装＆うさ耳で新曲披露 野口衣織の間奏ダンスも話題
【モデルプレス＝2025/10/27】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVEが27日、TBS系「CDTVライブ！ライブ！」（よる7時〜）に生出演。話題の新曲「ラブソングに襲われる」をフル尺にて披露した。
【写真】イコラブ野口衣織、大胆オフショル姿に釘付け
「ラブソングに襲われる」は、10月8日に19thシングル表題曲として発売され、CDセールスも現在累計40万枚を突破し、ストリーミングにおいても自身最速となる約1か月半で累計2000万回を突破するなど、今人気の楽曲。番組では、不思議の国をモチーフにした衣装に、メンバー全員がお揃いのうさ耳を付けて登場した。
間奏パートでは、野口衣織のソロダンスがバージョンアップし、新スーパー衣織タイムとしてサプライズ披露。出演後には、ハロウィンを意識し衣装に関するコメントも含め、SNSでは大きな盛り上がりを見せている。
2月にリリースした楽曲「とくべチュ、して」が、ストリーミング累計8600万回再生を突破し、さらにTikTokでの総再生回数でも20億回再生を突破するなど、多方面でバイラルヒットを記録中の指原プロデュースによるアイドルグループ＝LOVE。
現在、史上最大動員数となる8周年ツアー「＝LOVE 8th ANNIVERSARY PREMIUM TOUR」を開催中で、今後は11月1日、2日に千葉県・LaLa arena TOKYO-BAY、11月15日、16日に愛知県・IGアリーナ、11月22日、23日に北海道・北海きたえーる、12月23日、24日に大阪府・大阪城ホールの開催を控えている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】イコラブ野口衣織、大胆オフショル姿に釘付け
◆＝LOVE、“不思議の国”衣装＆うさ耳で新曲披露
「ラブソングに襲われる」は、10月8日に19thシングル表題曲として発売され、CDセールスも現在累計40万枚を突破し、ストリーミングにおいても自身最速となる約1か月半で累計2000万回を突破するなど、今人気の楽曲。番組では、不思議の国をモチーフにした衣装に、メンバー全員がお揃いのうさ耳を付けて登場した。
◆＝LOVEとは？
2月にリリースした楽曲「とくべチュ、して」が、ストリーミング累計8600万回再生を突破し、さらにTikTokでの総再生回数でも20億回再生を突破するなど、多方面でバイラルヒットを記録中の指原プロデュースによるアイドルグループ＝LOVE。
現在、史上最大動員数となる8周年ツアー「＝LOVE 8th ANNIVERSARY PREMIUM TOUR」を開催中で、今後は11月1日、2日に千葉県・LaLa arena TOKYO-BAY、11月15日、16日に愛知県・IGアリーナ、11月22日、23日に北海道・北海きたえーる、12月23日、24日に大阪府・大阪城ホールの開催を控えている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】