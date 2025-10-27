白間美瑠、父の死去報告「沢山教えてくれた大切な事を胸にしっかり頑張ります」
【モデルプレス＝2025/10/27】元NMB48の白間美瑠が10月27日、自身のInstagramを更新。父の死去を報告した。
【写真】白間美瑠、父顔出し公開
美瑠は自身のInstagramストーリーズにて、姉でシンガーソングライターのMiyuu、弟でABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。-蜜柑編-」に出演していた白間太陽の投稿を引用し、父の死去を報告。家族写真や父との仲睦まじいプリクラを添え「パパありがとう。大大大好き（ハートマーク）今まで沢山教えてくれた大切な事を胸にしっかり頑張ります！」と想いをつづった。
また、太陽は「父が10月18日、永眠いたしました」と報告。「子どもの頃から父は『気合い』という一文字を体現する人間で、仕事に真摯に向き合いながらも、常に家族を深く愛している男でした。その姿を見て育った僕にとって、父は“理想の父親”であり、“理想の男”でもありました」と父の存在をつづり「僕は、父を超えます。これから父の果たせなかったことを一つずつ成し遂げ、もっと大きく成長していきます。そして、将来僕に息子ができたら、今度はその息子に僕を超えてほしいと思います。笑」と言葉に力を込めた。
最後には「いつまでも大大大好きなお父さん ゆっくり休んでな」と父へのメッセージとともに「これからも、あたたかく見守っていただけますと幸いです。どうぞ、引き続きよろしくお願いいたします」と結んでいる。（modelpress編集部）
