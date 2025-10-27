ホロライブ・戌神ころね、激ムズゲーム『エルデンリング』をクリア 強敵“マレニア”も撃破し「本当に感動した」「最高の冒険をありがとね」
「ホロライブ」所属の戌神ころねさんが、27日までに自身のエックスを更新。激ムズアクションRPG『エルデンリング』のクリアを報告し、ファンから感動の声が上がった。
【写真】みんなが幸せに暮らすころねさんの「エルデマンション」
今年8月から『エルデンリング』の攻略をスタートし、ほぼ毎週土日に本作の実況を配信してきたころねさん。27日に配信された「＃21」ではついにラスボスを倒し、感動のエンディングを迎えた。中でも特にリスナーからの反響が大きかったのは、本作の裏ボスにして最強の存在“マレニア”の撃破だ。「＃17」から始まった死闘は何時間にもおよび、撃破の瞬間にはころねさんが感極まって号泣。チャット欄でも「ないすぅ！」「きたあああ！」「おめでとう！」と祝福の嵐が巻き起こった。
また、ころねさんは配信後にエックスも更新。ゲームの物語とは違い、作中キャラたちと仲良く暮らすかわいいイラストを投稿し「ころねはエルデの王になりました。王になったころねはエルデマンションを作りそこでみんなと幸せに暮らしました。…なんてね！」とコメントした。
激ムズゲームを見事に攻略した彼女に、ファンからは「マレニアちゃん撃破本当に感動した」「マレニア撃破で涙するころさん、本当に可愛かった…！」「さすが俺たちの王」「最高の冒険をありがとね おめでとう」などの声が寄せられている。
引用：「戌神ころね」エックス（＠inugamikorone）
【写真】みんなが幸せに暮らすころねさんの「エルデマンション」
今年8月から『エルデンリング』の攻略をスタートし、ほぼ毎週土日に本作の実況を配信してきたころねさん。27日に配信された「＃21」ではついにラスボスを倒し、感動のエンディングを迎えた。中でも特にリスナーからの反響が大きかったのは、本作の裏ボスにして最強の存在“マレニア”の撃破だ。「＃17」から始まった死闘は何時間にもおよび、撃破の瞬間にはころねさんが感極まって号泣。チャット欄でも「ないすぅ！」「きたあああ！」「おめでとう！」と祝福の嵐が巻き起こった。
激ムズゲームを見事に攻略した彼女に、ファンからは「マレニアちゃん撃破本当に感動した」「マレニア撃破で涙するころさん、本当に可愛かった…！」「さすが俺たちの王」「最高の冒険をありがとね おめでとう」などの声が寄せられている。
引用：「戌神ころね」エックス（＠inugamikorone）