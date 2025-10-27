前田敦子、14年ぶりとなる“最後の写真集”発売決定＆先行カット5点解禁！ “大人の恋”をテーマに過去最大露出にも挑戦
芸能活動20周年を迎える前田敦子が、「これが最後」と語るメモリアル写真集を、講談社より2026年に発売することが決定。自身の写真集は、2012年以来、実に約14年ぶりとなる。
【写真】前田敦子の大人の色香が開花！ ランジェリーカットを含む先行カットギャラリー
AKB48の“絶対的センター”と称され、時代を象徴する国民的アイドルとして人気を博し、現在は俳優として新たな道を歩んでいる前田。
本作の撮影の地に選んだのは、中欧オーストリアのウィーン。歴史と芸術、音楽が息づく街を巡り、全編、丁寧に撮り下ろされた。30代の女性の“大人の恋”をテーマに、その凛とした美しさと、愛する人との夢のような時間と現実を揺れ動く切ない表情が、ウィーンの光の中に映し出されている。
体づくりや日々の美容ルーティンにも徹底して向き合った本作。「もう一度やってと言われても、きっともうできない」と語るほど、ストイックに自らを追い込んで仕上げた、完璧なボディラインを披露。前回の写真集から14年。2025年に芸能活動 20周年を迎え、34歳となった彼女の、大人の女性としての魅力が表現されている。
本作では“大人の恋”をテーマに「こんな恋がしてみたい」と思えるような、心を寄せる相手と2人きりで過ごす親密で繊細な世界観を目指した。
「クリエイティブチームの皆さんと、“一つの芸術作品を作り上げる”という思いで臨みました」と彼女自身が語るように、コンセプト、衣装、ヘアメイクの細部に至るまで、クリエイターたちと幾度もディスカッションを重ね、1カットずつ丁寧に撮影。まさに表現者としての彼女が、大人の恋の物語を体現した一冊となっている。
また、テーマに合わせた衣装にもこだわり、女性にとって参考になるスタイリングや、挑戦してみたくなるランジェリーを多数着用。
「最後の写真集として、後悔なく出し切りたい」という言葉通り、切なく色香漂う表情と過去の写真集を上回る大胆な露出への挑戦も見どころだ。
ネット書店では順次予約の受付を開始予定。また、刊行を記念したお渡し会も開催予定で、最新情報は公式Xにて順次案内される。
『前田敦子写真集 タイトル未定』は、講談社より2026年発売。定価3300円（税込）。
【写真】前田敦子の大人の色香が開花！ ランジェリーカットを含む先行カットギャラリー
AKB48の“絶対的センター”と称され、時代を象徴する国民的アイドルとして人気を博し、現在は俳優として新たな道を歩んでいる前田。
本作の撮影の地に選んだのは、中欧オーストリアのウィーン。歴史と芸術、音楽が息づく街を巡り、全編、丁寧に撮り下ろされた。30代の女性の“大人の恋”をテーマに、その凛とした美しさと、愛する人との夢のような時間と現実を揺れ動く切ない表情が、ウィーンの光の中に映し出されている。
本作では“大人の恋”をテーマに「こんな恋がしてみたい」と思えるような、心を寄せる相手と2人きりで過ごす親密で繊細な世界観を目指した。
「クリエイティブチームの皆さんと、“一つの芸術作品を作り上げる”という思いで臨みました」と彼女自身が語るように、コンセプト、衣装、ヘアメイクの細部に至るまで、クリエイターたちと幾度もディスカッションを重ね、1カットずつ丁寧に撮影。まさに表現者としての彼女が、大人の恋の物語を体現した一冊となっている。
また、テーマに合わせた衣装にもこだわり、女性にとって参考になるスタイリングや、挑戦してみたくなるランジェリーを多数着用。
「最後の写真集として、後悔なく出し切りたい」という言葉通り、切なく色香漂う表情と過去の写真集を上回る大胆な露出への挑戦も見どころだ。
ネット書店では順次予約の受付を開始予定。また、刊行を記念したお渡し会も開催予定で、最新情報は公式Xにて順次案内される。
『前田敦子写真集 タイトル未定』は、講談社より2026年発売。定価3300円（税込）。