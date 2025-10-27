激ヤセで話題の元プロ野球選手、黒ジャケットのイケオジショットに反響
元読売ジャイアンツの選手として知られる元木大介が27日にインスタグラムを更新し、現在東京・丸の内で開催中の第38回東京国際映画祭のレッドカーペットに登壇した姿を公開した。
【写真】かっこいい！ シックなジャケット姿の元木大介、全身ショット 人気俳優と2ショットも
元木は「お疲れ様です!! 今日は東京国際映画祭 レッドカーペットに登壇してきました」と、シックな上下黒のジャケット姿で、レッドカーペットの上で笑顔を浮かべるショットを公開している。
今回、元木は「ウィメンズ・エンパワーメント部門」に公式出品されている野本梢監督の映画『藍反射』に出演したため、登壇したようだ。元木は映画を告知するとともに、三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBEで俳優としても活躍する岩田剛典との2ショットなどを公開し、映画祭を満喫しているようだ。
コメント欄には「めっちゃ素敵ですね！」「レッドカーペットおめでとうございます」「めちゃくちゃカッコ良くて素敵ですね」「元木選手、超カッコいい」といった反響が寄せられている。
■元木大介（もとき だいすけ）
1971年12月30日生まれ。大阪府出身。上宮高校野球部メンバーとして甲子園に3回出場。卒業後、1990年のドラフト会議で読売ジャイアンツから1位指名を受けて入団。1992年から一軍選手として出場。2005年の現役引退後は野球解説者、タレント、野球指導者として活躍している。
引用：「元木大介」インスタグラム（@daisuke_motoki2）
