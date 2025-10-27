池田エライザ、大胆スリットから美脚チラリ ドールのような美しさ放つ＜第38回東京国際映画祭＞
俳優・歌手・映画監督などクリエイティブな領域で幅広く活躍中の池田エライザが27日、東京ミッドタウン日比谷 日比谷ステップ広場／日比谷仲通りで開催された「第38回東京国際映画祭」のレッドカーペットに出席した。
【写真】美脚がチラリ 大胆スリットが入ったドレスの池田エライザ（全身ショット）
池田はエシカル・フィルム賞審査委員⻑として登壇。エシカル・フィルム賞は、映画を通して環境、貧困、差別といった社会課題への意識や多様性への理解を広げることを目的として、2023年、住友商事の協力によって新設された賞だ。
この日の池田はデコルテが露わになった黒のドレスで登場。膝上で広がるスカートの裾から、さらにもう一段スカートが合わさったような個性的なデザインが印象的だ。
右膝のフロント部分には大胆にスリットが入っており、ローズカラーのリップが白い肌に映えていた。
「第38回東京国際映画祭」は、日比谷・有楽町・丸の内・銀座地区にて10月27日〜11月5日に開催。
