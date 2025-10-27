レスリングのU23世界選手権大会の57キロ級で優勝した藤波朱理選手(日体大)が27日に帰国し、大会の振り返りや現地でのアクシデントなどを明かしました。

2024年パリ五輪レスリング女子53キロ級で金メダルを獲得した藤波選手。57キロ級に階級を上げてから初めて臨む国際大会となった今大会で、全4試合を無失点で勝利。2017年9月からの連勝記録を145に伸ばしました。

藤波選手は優勝したことについて「目標にしていた優勝をすることができたのももちろんうれしいですし、オリンピックぶりの海外の試合で、やっと戦いの舞台に戻ってこられた感覚」と語りました。

圧倒した試合内容には「53キロ級のとき以上に技術を磨いてきたので、自分の練習してきた技や技術を試したい気持ちで臨んだ。幅が広がったと思いますし、良いところと悪いところが出たので今後につなげていきたい」とコメント。

12月には天皇杯全日本レスリング選手権大会を控えます。「勝ちにこだわるのはもちろん、それ以上にどんどん進化して勝ち進んでいきたい」と意気込みました。

そんな藤波選手ですが、大会中に携帯電話の盗難にあったとのこと。しかし関係者に相談したところ、思わぬ奇跡が。「(試合に使う)チャレンジビデオに盗まれるところがたまたま映っていた。犯人は近くでランチしていたらしく、警察が動いてくださって自分の元に無事返ってきた」と、興奮冷めやらぬ様子で語りました。

藤波選手は「本当に奇跡的に帰ってきた。いい勉強になりました」とほっとした笑顔を浮かべました。