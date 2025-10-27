現職と新人のあわせて「5人」が論戦を繰り広げた長野市長選挙。



26日投開票が行われ、現職の荻原健司さんが圧勝し、2期目の当選を果たしました。一夜明けて語った抱負とは。



当選から一夜明け、さわやかな表情を見せた荻原健司さん。長野市長2期目の決意を新たにしていました。



長野市長に再選 荻原健司さん

「いよいよ次の4年間また決意新たに頑張ろうとそんな思いで朝を迎えました。子育て支援高齢者福祉、公共交通の維持、市内のさまざまな課題に真正面から立ち向かっていきたい」





26日、投開票の長野市長選挙では、荻原さんが「7万8076票」を獲得。投票総数の「7割近く」を得て、ほかの4人の候補を寄せ付けず、圧勝しました。投票率は「37.28パーセント」と篠ノ井や川中島などと合併した1966年以降、2番目に低い結果となりました。支援者などおよそ200人とともに、喜びを分かち合った荻原市長。長野市長に再選 荻原健司さん「長野市が自主自立の道を歩んでいけるのかどうかが問われているのが今回の選挙であるということを多くの市民の皆さま有権者の皆さまがご理解いただけたというふうに考えている」選挙戦では、子どもの保育料の無償化や公共交通の抜本的な見直し、観光振興などによる自主財源の確保を訴えてきました。長野市長に再選 荻原健司さん「経済産業振興であるとか観光振興あるいは農業振興も含めてまだまだ長野市は成長できる分野がたくさんある。 やっぱり可能性のある街、長野市ですからこの可能性にかけてやはり成長した分をまた市民の皆さんの暮らしに還元していくとこの好循環を作っていくような引き続きの4年間に取り組んでまいりたいと思います」争点の1つになった「長野駅前の大規模再開発」については、関係者と連携し前向きに進めていく考えです。長野市長に再選 荻原健司さん「にぎわいが戻るというのは長野市の駅前の、長野市全体の活性化にも貢献するものだと思うので、組合のみなさんと協力しながら一方で厳しい目線も持たせていただきながら事業は進めていくべき」荻原さんの2期目は「11月11日」に始まります。