米国のトランプ大統領は２７日夕、大統領専用機「エアフォース・ワン」で羽田空港に到着した。

２８日に高市首相と初の対面会談に臨み、日米同盟の強化を確認する。首相は日本の防衛力強化の取り組みについて説明する方針だ。両首脳は関税措置を巡る日米合意の着実な履行や経済安全保障の協力も確認する見通しだ。

トランプ氏の来日は２０１９年６月以来、４回目。第２次政権発足後では初めてで、国賓に次ぐ公式実務訪問賓客として来日した。空港では木原官房長官の出迎えを受けた。トランプ氏は到着後、皇居で天皇陛下と会見した。

トランプ氏は２７日、到着に先立ち、専用機内で記者団に対し、首相と「会うのを楽しみにしている」と語った。木原氏は同日の記者会見で、「両首脳が個人的な信頼関係を構築し、同盟のさらなる強化に向けて協力していく機会としたい」と述べた。

両首脳は２８日午前に会談する。トランプ氏が同盟国や同志国に求めている防衛費の負担増が主要議題の一つとなる。首相は２４日の所信表明演説で、安全保障関連費の国内総生産（ＧＤＰ）比２％への引き上げ目標を２年前倒しして今年度中に達成することや、国家安全保障戦略など安保３文書を前倒しで改定する方針を表明した。トランプ氏にこうした考えを自ら説明し、日本の防衛力強化に向けた主体的な取り組みに理解を得たい考えだ。

会談では、覇権主義的な動きを強める中国や中露朝の軍事協力に対処するための安保協力も議論する。日米関税交渉の合意に基づく５５００億ドル（約８０兆円）の対米投資を着実に履行することも確認する。先端技術や造船分野での協力、レアアース（希土類）を含む重要鉱物のサプライチェーン（供給網）の強靱（きょうじん）化に関する覚書を結ぶ見通しだ。

両首脳は会談後、大統領専用ヘリコプター「マリーン・ワン」に同乗し、米海軍横須賀基地（神奈川県横須賀市）を視察する予定。トランプ氏は２８日夜には都内で財界人との夕食会に出席し、２９日に日本を離れて韓国に向かう。