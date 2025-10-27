日本シリーズ第３戦は舞台を甲子園に移して行われる。阪神・才木、ソフトバンク・モイネロと、最優秀防御率のタイトルを獲得した両者の白熱の投げ合いが予想される。

阪神・才木は今年、ソフトバンクとの交流戦に登板することはなかったが、通算では２試合に登板して１勝０敗、防御率０・７５。１２イニングで自責点１と圧倒的な数字を残している。

一方のモイネロは６月２０日の交流戦で登板し、６回８安打１失点。中野とヘルナンデスが２安打を放ち、近本、大山、坂本、小幡も各１安打。森下、佐藤輝はそれぞれ３打数無安打に終わった。

左腕から唯一の得点を奪ったのが大山。１点を追う五回２死一、二塁。カウント２−２から１３３キロのチェンジアップをバットの先で捉えて中前に運び、二塁走者の近本を同点のホームへと招き入れた。

阪神打線はこの試合、二回１死からヘルナンデス、坂本が連続安打、四回にもヘルナンデスと小幡が安打を放つなど三者凡退のイニングを作らず、４回までに７３球を投げさせた。五回に近本、中野の連続安打。森下、佐藤輝が中飛に倒れたが、２死から大山が値千金の適時打を放った。

モイネロの阪神戦通算成績は５試合で１勝１セーブの防御率０・５７。阪神選手は左腕から本塁打を記録できていないが、シリーズ１、２戦で８打数無安打に終わっている大山が、本拠地に戻って左腕攻略にひと役買う。