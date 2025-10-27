逆走車とあわや正面衝突　左折で曲がりきれず“突っ込んでくる車”　一方通行なのに“逆走続ける車”　神奈川、埼玉

神奈川・相模原市でカメラが捉えたのは危険な逆走車。

14日午後10時半ごろ、目撃者の運転するトラックが交差点で停車しようとした次の瞬間、白い車が“左折”で曲がりきれず本来なら画面右側の車線を走行すべきところ、進入したのは対向車線。つまり、逆走です。

目撃者：

本当に目の前に突っ込んでくる感じだったので、びっくりというか怖かったです。

目撃者によりますと、白い車が来た道は下り坂。

雨で滑っていたせいもあり、スピードの制御が利かず、対向車線に進入したのではということです。

「なぜそんなところに？」と思わずにはいられない逆走車は埼玉・行田市でも目撃されました。

片側2車線の国道を走っていると、突然、隣を走っていた車がブレーキをかけます。

その直後に進行方向から見えてきたのは、逆走車のヘッドライトです。

隣の車は慌てて車線変更し、何とか正面衝突は免れました。

目撃者：

基本的に車が一方向に走る道なので、僕からしたら考えられない。

目撃者はその後、逆走車を誘導しようとしましたが、「Uターンするように促してたんですが全く気づいてなくて」と当時の様子を話しました。

運転手は30代くらいの女性に見えたということです。