週末のスポーツ 富山グラウジーズ・アクアフェアリーズ・カターレ富山
プロバスケットボールBリーグ1部の富山グラウジーズ、バレーボールSVリーグ女子のKUROBEアクアフェアリーズ富山、そしてサッカーJ2のカターレ富山の週末の結果を続けてお伝えします。
ハロウィーンを前に仮装したブースターの姿も！
「背番号18・馬場雄大」
長崎に所属する富山市出身の日本代表・馬場雄大は2年ぶりの地元凱旋ゲームです。
おとといの第1戦では、馬場が3ポイントシュート3本を決めるなど17得点をマーク！
グラウジーズは71対91の大差で敗れました。
きのうの第2戦も序盤から大きくリードを奪われますが、第3クオーターに同点に追いつきます。西地区首位の長崎相手に果敢に攻めますが、この試合も後半に突き離され67対91で敗れ悔しい3連敗となりました。
それでも2日間でおよそ5000人を超える観客が詰めかけ、グラウジーズと馬場に熱い声援が送られました。
馬場雄大選手
「もちろんアウェーチームではあるんですけど、僕の出身地ということですごくあたたかく見守ってくれたと思っていますし、会場のみんなが僕の背中を押してくれたと思っています。これからも富山と長崎を背負って頑張っていきたい」
次の試合は、あさって県総合体育センターで越谷アルファーズと対戦します。
-続いてはバレーボールです。
SVリーグ女子のKUROBEアクアフェアリーズ富山は、ホームで刈谷と対戦しました。
おとといの試合は2セットを先に奪われ、追い詰められたアクア。しかし第3セットから怒涛の追い上げを見せ、セットカウント3-2で逆転勝利です。
勢いをそのままにきのうの試合では第1セットを先取。第2セットを落としたものの第3、第4セットを連取して3-1で勝利を収め、これで無傷の6連勝です。アクアの快進撃が続きます。
続いてはサッカー、J2残留に向けて苦しい戦いが続く、カターレ富山です。
きのうアウェイで山口と対戦したカターレは0-1で敗れ、順位が山口と入れ替わって19位に下がりました。
J2残留圏内の17位・熊本との勝ち点差は8。リーグ戦は残り4試合です。
次の試合はホームで20位の愛媛との対戦。
この試合でカターレが引き分け、もしくは敗れるとJ3降格が決まる可能性があります。