​​エミリン「これはめっちゃ嬉しい」思わず複数買い！信頼シートマスクに新商品

エミリンこと大松絵美さんが、自身のYoutubeチャンネルに『【５万円超え】プラザを貸し切って好きなだけ買い放題したら大爆買いしちゃったけど今日も楽しいから全然OK！』の動画を投稿。お買い物をする様子を公開し、中には美容系のアイテムも！

■シートマスク

動画内に登場したのはこちら！

d’Alba/クリーンティーツリーリポソームシカカーミングマスク 1,520円（編集部調べ）

密着力のあるシートで、肌の鎮静とうるおいを与えてくれるシートマスク！

店内でこちらを見かけた大松さんは「え〜！めっちゃ好きなマスクが、なんかリニューアルしてる」「シカバージョンが登場」と驚いた様子でチェック。

そして「多分鎮静系ですね、肌荒れてる時とかに使える系だと思います」と自身にも使えそうだとコメント。

続けて「これちょっと、これはめっちゃ嬉しい」「買います」と3枚入りのセットを2つカゴにINしながら、使用に期待を寄せていました！

■動画もチェック

動画内ではその他にも様々な購入品を紹介！ぜひチェックしてみてくださいね。