ロッテは、11月3日に「レディーボーデン」ブランドからミニカップの新商品となる「レディーボーデン ミニカップ ほろにがカラメルリッチプリン」を発売する。こだわりの卵とミルクを使用した濃厚プリンアイスに、ほろにがカラメルソースで大人の味わいを表現した。甘さと苦みの絶妙なハーモニーを楽しめる。プリンアイスには、シェフ・パティシエの声から生まれた卵「エグロワイヤル」を使用。コクや甘みがありながらすっきりとした味わいの卵を使用することで、アイスの美味しさを引き立てる。ふわっとやわらかいプリンアイスとダブルカラメルを使用したとろ〜りほろにがソースを堪能してほしいとのこと。まいにちのちょっとしたご褒美に、手軽に楽しめるプレミアムアイスとなっている。歴史と伝統を誇るレディーボーデンの、パーソナルミニカップをぜひ楽しんでほしい考え。

レディーボーデンは、1857年のニューヨーク、真空で牛乳を凝縮するコンデンスミルクの製造方法を発明し、「近代乳業の父」と呼ばれたゲイル・ボーデンがボーデン社を創立。そのボーデン社から生まれたのがレディーボーデンだという。1971年からり日本で製造・販売がスタートし、「FIT FOR A GOLDEN SPOON（金のスプーンで食べるのが、ふさわしい）」食べる人にとって、そんな上質で特別なアイスでありたい。その想いで今もなお、厳選された乳原料をはじめとして素材にこだわり、一つひとつ丹念に作り続けてきたアイスクリームとなる。



「レディーボーデン ミニカップ ほろにがカラメルリッチプリン」

商品特長は、アイスにはシェフ・パティシエの声から生まれた卵、「エグロワイヤル」を使用している。コクや甘みがありながらすっきりとした味わいで、アイスクリームの美味しさを引き立てる。アイスクリームに入れたダブルカラメル使用のソースはほろにがく、プリンアイスの美味しさを引き立てる。カラメルソースのとろりとした食感が、アイスクリームのふわっとやわらかい食感とマッチしている。ふわっとやわらかく、それでいて濃厚なアイスクリームで「ふわ濃い」体験ができる。濃厚なプリンアイスとほろにがカラメルソースの相性が抜群なミニカップアイスとなっている。

［小売価格］オープン価格

［発売日］11月3日（月）

