任期満了に伴う高岡市議会議員選挙は、きのう投開票が行われ25人の新しい市議が決まりました。



自民系の会派では出町市長を支援する市議が増える中、反・出町派の最大会派が出町派の会派に合流を打診しました。



高岡市役所ではきょう、当選した25人に、高岡市選挙管理委員会の委員長から当選証書が渡されました。



高岡市議会議員選挙は、投開票の結果、現職は20人のうち18人、元職は3人のうち1人、新人は9人のうち6人が当選しました。新しい市議の任期は、来月20日からの4年間です。





そして当選証書付与式のあと、議会の会派構成をめぐり、動きがありました。6月の市長選で角田前市長を支援した議員で構成する最大会派、「同志会」の水口清志会長と曽田康司幹事長が、出町市長を支援する会派、「高岡愛・議員会」に、会派の合流を打診しました。「さっそく打診ですか」「そうやね」同志会 水口清志会長「一緒にやりましょ、という話」同志会 曽田康司幹事長「同じ自民党やから、二つに分かれてるというのは、全然市民は望んでないよと。ぜひ、考えてほしいというふうに言いました」同志会 水口清志会長「一緒になったほうが高岡市政の推進にも非常にいいと思う」高岡愛・議員会 林貴文会長「慎重にいろんなお話しながら、柔軟な対応を考えていきたいと思っています。市民のことを第一に考えたいなと思っています」高岡愛・議員会の林会長は「協議を重ねて対応を検討したい」としています。