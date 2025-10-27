日清シスコは、「ココナッツサブレ シュークリーム味」を11月3日に発売するとともに、「ココナッツサブレミニ シュークリーム味〜贅沢仕立て〜」を11月17日にコンビニエンスストア（一部を除く）で先行発売し、12月1日から全国のスーパーマーケットなどでも販売する。

「ココナッツサブレ」は、1965年の誕生以来、原材料や製法をほとんど変えることなく、発売当時から受け継ぐ“サクサクッ、あきないおいしさ”で支持されているロングセラーブランドで、今年で発売60周年を迎えた。

一昨年に人気シュークリーム専門店「ビアードパパ」とのコラボ商品を発売したところ、好評を得た。今回、消費者から寄せられた復活の要望に応えて再登場する。



「ココナッツサブレミニ シュークリーム味〜贅沢仕立て〜」

「ココナッツサブレ シュークリーム味」は、「ビアードパパ」のシュークリームをイメージした、カスタードのようにふんわりと甘い香りが特長。「ココナッツサブレミニ シュークリーム味〜贅沢仕立て〜」は、濃厚でコクのあるカスタード風のチョコレートコーチング（菓子などのコーティングに使用される、チョコレート類を原料の一部に含む食品）でサクサクとした食感の「ココナッツサブレミニ」をコーティングし、スイーツのような贅沢なおいしさに仕上げた。

“美味しさの幸せ”を感じられる今だけのコラボ商品を、この機会にぜひ楽しんでほしい考え。

「ココナッツサブレ シュークリーム味」は、「ビアードパパ」のシュークリームをイメージした、カスタードのようにふんわりと甘い香りが特長の「ココナッツサブレ」。持ち運びしやすく、シェアしやすい、いつでもサクサクとした食感が楽しめる小分け包装になっている。

「ココナッツサブレミニ シュークリーム味 〜贅沢仕立て〜」は、濃厚でコクのあるカスタード風のチョコレートコーチングでサクサクとした食感の「ココナッツサブレミニ」をコーティングした。チョコが手につきにくいので、仕事の合間のおやつにもぴったりとなっている。食べたい分を食べたい時に楽しめる、持ち運びにも便利なチャック付きスタンドパックだという。

［小売価格］ノンプリントプライス

［発売日］11月から順次

日清シスコ＝https://www.nissin.com/jp/company/about/nissincisco