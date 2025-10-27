はごろもフーズは、10月27日から、静岡のソウルフード「しぞーかおでん」を販売する天神屋とのコラボレーションメニューを同社店舗において期間限定で販売する。

同コラボでは、「シーチキンLフレーク」「はごろも煮」といった同社の人気製品を使用し、素材のおいしさを最大限に活かした天神屋オリジナルメニュー4種類が期間限定で登場する。さらに天神屋各店の店頭では関連商品が購入できる特設売り場も設置する。



「ツナポリタン」

「ツナポリタン」は、「シーチキンLフレーク」を使用した、ツナの旨みたっぷりのナポリタン。天神屋らしい“懐かしさ”と“ボリューム感”を掛け合わせた一品となっている。名前のとおり、ツナが主役の“シーチキンナポリタン”として楽しめる。



「はごろも煮 贅沢いなり」

「はごろも煮 贅沢いなり」は、静岡県民におなじみの「はごろも煮」を使用した、甘辛く煮込んだ贅沢いなり。しっとりとしたおあげの中に、かつお風味豊かなご飯がぎっしり詰まっている。素材の旨みをいかした上品な味わいを楽しんでほしい考え。



「シーチキンLフレーク」

「サラダ巻き」は、「シーチキンLフレーク」を使用した、昔ながらのサラダ巻き。みんな大好きシーチキンマヨネーズの旨みがマッチし、子どもから大人まで楽しめる優しい味わいとなっている。



「かつおふりかけご飯と和風シーチキン」

「かつおふりかけご飯と和風シーチキン」は、「パパッとふりかけ かつお」と「和風シーチキンLフレーク（和風シーチキンLフレークは業務用のみの販売）」を使用。香ばしいかつおふりかけご飯に、しょうゆ、砂糖などで味付けしたシーチキンをトッピングした。しっかりとした味付けながら、どこか懐かしい”“おふくろの味”を感じる組み合わせとなっている。

［小売価格］

ツナポリタン：540円

はごろも煮 贅沢いなり：350円

サラダ巻き：230円

かつおふりかけご飯と和風シーチキン：200円

（すべて税込）

［発売日］10月27日（月）

はごろもフーズ＝https://www.hagoromofoods.co.jp