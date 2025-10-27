生活関連用品の企画・開発・販売を行うドウシシャは、ビオリカブランドから、「日々の乾燥対策は毎日のルーティンから見直そう」という着眼点で、アルコールフリーの「ビオリカ 泡ハンドソープ」を10月30日に発売する。

手洗いは現代人にとって日常的な習慣となっており、大人から子どもまで広く定着している。ウイルス対策のため手洗いをこまめに行う生活が根づき、外出後や食事前、手洗いのたびなど、1日の中で平均して約9〜10回手を洗っているといわれている。しかし清潔を保つ一方で、手肌への負担や手荒れといった悩みも増えており、保湿ケアの併用が推奨されている。しかしながら、手洗い後、毎回ハンドクリームを塗るのは手間がかかるもの。そこで、「ハンドソープそのものを見直そう」という発想から、開発をスタートした。泡タイプで摩擦が少なく、保湿にも配慮したやさしい処方は、手荒れや乾燥の悩みに寄り添う。毎日の習慣こそ、見直すべきポイントだという。



「ビオリカ 泡ハンドソープ」

商品特長は、ふんわり豊かな泡で摩擦を軽減。セラミド（セラミドＮＧ(保湿成分)）配合で手をやさしく包み込み、うるおいベールが余分な油分を洗い流さず水分を保持する。

ヒアルロン酸（ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム（保湿成分））、コラーゲン（加水分解コラーゲン(保湿成分)）、アロエ（アロエベラ葉エキス(保湿成分)）配合で潤いを補給。手肌にやさしい保湿成分で洗った後のつっぱり感も軽減する。手肌を清潔に保ちながら肌のキメを整える。

アルコール成分を含まないことで、乾燥や刺激、ひび割れが気になる手肌にもやさしく、うるおいを守りながらしっかり洗浄できる。毎日何度も使用するアイテムだからこそ、やさしさと洗浄力の両立を目指した。

ポンプタイプなので、最後まで清潔に使えて、すばやくサッと使いやすい仕様となっている。

毎日使いにちょうどいい250mLボトルは、1回2プッシュの使用で、約150回使える。



「ビオリカ 泡ハンドソープ詰替え」

たっぷり超特大1000mLの詰替えタイプ。ボトル4本分のストックができるので、みんなで使っても安心の大容量だとか。

ミルキィソープの香りは、強い香りを付け過ぎない微香性に仕上げた。キッチンでの使用も気にならない仕様になっている。

パッチテストを実施している（すべての人に肌トラブルが起こらないというわけではない）。

［小売価格］

ビオリカ 泡ハンドソープ（ミルキィソープの香り）：880円

ビオリカ 泡ハンドソープ詰替え（ミルキィソープの香り）：1320円

（すべて税込）

［発売日］10月30日（木）

ドウシシャ＝https://www.doshisha.co.jp