銀座コージーコーナーは、ワーナーブラザース・ディスカバリー グローバル・コンシューマープロダクツとのパートナーシップのもと、11月1日から、全国の店舗で「＜ハリー・ポッターと賢者の石＞コレクション（9個入）」（北海道・九州地方および、福井県・京都府・滋賀県・鳥取県・島根県・山口県・愛媛県・高知県に生ケーキ取扱店はない）と、「＜ヘドウィグ＞スイーツギフト（10個入）」、「＜ハリー・ポッター＞スイーツ缶（12個入）」（福井県・京都府・鳥取県に、取扱店はない）を販売する。

「＜ハリー・ポッターと賢者の石＞コレクション（9個入）」は、ハリー・ポッターのトレードマーク、丸めがねと稲妻型の傷あとのピックを飾ったタルトや、ピーチゼリーで表現した賢者の石など、登場人物やアイテムの特徴をいかした見た目に仕上げた。焼菓子ギフトはボックスと缶の2タイプで、物語に登場するアイテムをプリントしたクッキーをアソートした。

「ハリー・ポッター」のスイーツで、ワクワクドキドキ楽しい時間を過ごしてほしいという。





「＜ハリー・ポッターと賢者の石＞コレクション（9個入）」を購入した人に、ケーキの味や物語に登場するアイテムのポイントを紹介した「＜ハリー・ポッターと賢者の石＞ケーキ解説書」リーフレットをプレゼントする。



「＜ハリー・ポッターと賢者の石＞コレクション（9個入）」

「＜ハリー・ポッターと賢者の石＞コレクション（9個入）」は、全世界に魔法をかけたファンタジー・アドベンチャー「ハリー・ポッターと賢者の石」の世界観をプチケーキで表現した。物語に登場する人物やアイテムをイメージした彩りも味わいも豊かなプチケーキで、「ハリー・ポッター」の世界を楽しんでほしいという。



「＜ヘドウィグ＞スイーツギフト（10個入）」

「＜ヘドウィグ＞スイーツギフト（10個入）」は、ハリー・ポッターの相棒「ヘドウィグ」をデザインしたスイーツギフトボックス。「バースデーケーキ」や「バーティー・ボッツの百味ビーンズ」など、物語に登場するアイテムをプリントしたクッキーをアソートした。



「＜ハリー・ポッター＞スイーツ缶（12個入）

「＜ハリー・ポッター＞スイーツ缶（12個入）」は、ハリー・ポッターが通うホグワーツ魔法魔術学校にある4つの寮をデザインしたスイーツ缶。寮の紋章や「組分け帽子」など、物語に登場するアイテムをプリントしたクッキーをアソートした。

［小売価格］

＜ハリー・ポッターと賢者の石＞コレクション（9個入）：3564円

＜ヘドウィグ＞スイーツギフト（10個入）：1080円

＜ハリー・ポッター＞スイーツ缶（12個入）：1620円

（すべて税込）

［発売日］11月1日（土）

銀座コージーコーナー＝https://www.cozycorner.co.jp