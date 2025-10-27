岸田元総理が27日、能登半島地震と豪雨の被災地を訪れ、復旧状況について説明を受けました。

岸田元総理の被災地視察は7回目となります。岸田元総理は、石川県七尾市和倉温泉の護岸工事の現場など、被災地の復旧状況を見て回りました。

穴水町中居の住吉公民館では、沿岸部で起きた地盤沈下の復旧工事の進捗度合や、地震後に進めている1年を通じて出荷が可能となる新たなカキの養殖事業について、吉村町長らから説明を受けました。

カキの養殖業者「1次産業自体が短時間で復興するということは難しいと思う」

穴水町・吉村光輝町長「産卵しないカキの養殖が穴水町の海域で可能か検証実験を行っている」

県漁協穴水支所かき部会・齋藤義己部会長「Q：1年中食べられるということ？そうです。1年中身が入っている状態、産卵しないということ、産卵してしまうと身やせしてしまうし、夏場は出荷されない。」

馳浩知事「味も変わらないということでよろしいですか？」

県漁協穴水支所かき部会・齋藤義己部会長「はい変わりません」

県漁協穴水支所かき部会・齋藤義己部会長「養殖業1次産業自体が短時間で復興するということは難しいと思っているので、なるべく長い期間かけて補助してほしい」

岸田元総理は、広島県出身ということもありカキ生産の新たな取り組みについて非常に興味を持ち、能登の復興復旧に向けて全力で取り組む姿勢を改めて示しました。