敷島製パン（Pasco）は、「イングリッシュマフィン」シリーズの新商品として「完熟トマトのイングリッシュマフィン 4個入／2個入」を、11月1日から関東、中部、関西、中国、四国、九州地区で発売する。また、同日に「麦のめぐみ 全粒粉入りイングリッシュマフィン 4個入／2個入」「イングリッシュマフィンライ麦入り 4個入／2個入」をリニューアル発売する。

Pascoのイングリッシュマフィンは、1969年の発売以来、多くの消費者に支持されているロングセラー商品。今回、消費者のリアルな声を聴かせてもらうグループインタビューを行った結果、イングリッシュマフィンのユーザーは、味・食感・調理にこだわり、組み合わせる食材や好みによってトーストする・しないなど幅広くアレンジしていること、また健康感を重視していることが明らかになった。

そこで、消費者の豊かな食生活に新たに貢献できる商品として、アレンジの幅の広さや健康感を兼ね備えた「完熟トマトのイングリッシュマフィン 4個入／2個入」を発売する。

「焼いてもそのままでも手軽においしく、彩りあざやかな、イングリッシュマフィン」をコンセプトとしたこの商品には、カゴメのトマトピューレを使用している。トマトの味とほのかな酸味が組み合わせた素材を引き立て、簡単なサンドイッチのアレンジでも彩り豊かに、おいしく食べられる。1個当たり、リコピン（トマトに多く含まれる「カロテノイド」という色素の一種で、強い「抗酸化作用」のある栄養素。活性酸素の増加を抑制し、生活習慣病や老化、シミ・シワの予防、免疫機能の低下を改善する効果が期待されている）が2.2mg含まれている。



「完熟トマトのイングリッシュマフィン 4個入／2個入」

「イングリッシュマフィンライ麦入り 4個入／2個入」は、ライ麦が粒ごと入ったイングリッシュマフィンで、ライ麦の粒感と香ばしい味わいが楽しめる。評価の高いライ麦のプチプチ感がより感じられるよう、より歯切れの良い生地に変更。1個当たりに含まれる食物繊維量が2.0gから2.2gになった。

「麦のめぐみ 全粒粉入りイングリッシュマフィン 4個入／2個入」は、小麦とライ麦の粒をまるごと挽いた胚芽やふすま等を含む全粒粉を使用し、全粒粉の香ばしさや自然な甘みを楽しめるイングリッシュマフィンとなっている。評価の高い全粒粉の風味を強化するため、全粒粉を10％増量（同社従来品比）。1個当たりに含まれる食物繊維量が2.3gから2.6gになった。

［小売価格］オープン価格

［発売日］11月1日（土）

敷島製パン＝https://www.pasconet.co.jp