今日の運勢がサクッと分かる！ 人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】。2025年10月28日はどんな1日になるのか、星座ごとに読み解いていきましょう。

人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年10月28日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？

12位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）


不調な日。聞き役ばかりだとストレスがたまってしまいそう……。

11位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）


テリトリー意識があると周囲とぶつかりそう。柔軟な気持ちで。

10位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）


低調日。予定より早め早めに動くことでトラブル回避を。

9位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）


物事の見方や考え方を変えてみよう。スムーズに進展するはず。

8位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）


集中力がダウン。何かをしながらのスマホは避けたいもの。

7位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）


カッコつけた態度はNG。誰に対しても自然体で接すること。

6位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）


食事や飲み会の誘いが。人間関係を円滑にするべくOKして。

5位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）


「雨」をテーマにした写真集や画集に幸運が。心が癒やされそう。

4位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）


友達との交流が楽しい日。でも無駄遣いには注意して。

3位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）


勝負運にツキあり。チャレンジ精神を発揮して。懸賞の応募も大賛成。

2位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）


目立つ言動で幸運ゲット。強気で大胆に動けばツキあり。

1位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）


ランチタイムは初めての店がおすすめ。うれしいハプニングがありそう。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)