2025年10月28日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年10月28日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
不調な日。聞き役ばかりだとストレスがたまってしまいそう……。
テリトリー意識があると周囲とぶつかりそう。柔軟な気持ちで。
低調日。予定より早め早めに動くことでトラブル回避を。
物事の見方や考え方を変えてみよう。スムーズに進展するはず。
集中力がダウン。何かをしながらのスマホは避けたいもの。
カッコつけた態度はNG。誰に対しても自然体で接すること。
食事や飲み会の誘いが。人間関係を円滑にするべくOKして。
「雨」をテーマにした写真集や画集に幸運が。心が癒やされそう。
友達との交流が楽しい日。でも無駄遣いには注意して。
勝負運にツキあり。チャレンジ精神を発揮して。懸賞の応募も大賛成。
目立つ言動で幸運ゲット。強気で大胆に動けばツキあり。
ランチタイムは初めての店がおすすめ。うれしいハプニングがありそう。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)
12位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
不調な日。聞き役ばかりだとストレスがたまってしまいそう……。
11位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
テリトリー意識があると周囲とぶつかりそう。柔軟な気持ちで。
10位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
低調日。予定より早め早めに動くことでトラブル回避を。
9位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
物事の見方や考え方を変えてみよう。スムーズに進展するはず。
8位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
集中力がダウン。何かをしながらのスマホは避けたいもの。
7位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
カッコつけた態度はNG。誰に対しても自然体で接すること。
6位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
食事や飲み会の誘いが。人間関係を円滑にするべくOKして。
5位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
「雨」をテーマにした写真集や画集に幸運が。心が癒やされそう。
4位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
友達との交流が楽しい日。でも無駄遣いには注意して。
3位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
勝負運にツキあり。チャレンジ精神を発揮して。懸賞の応募も大賛成。
2位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
目立つ言動で幸運ゲット。強気で大胆に動けばツキあり。
1位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
ランチタイムは初めての店がおすすめ。うれしいハプニングがありそう。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)