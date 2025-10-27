「Standard Products」初の国産基礎化粧品シリーズが登場！ 全13種オール550円、その使い心地は？
DAISO（ダイソー）の姉妹ブランドでもあるStandard Products（以下、スタンダードプロダクツ）から、初の国産基礎化粧品シリーズが発売されました。
スタンダードプロダクツは2023年、初のフェイスケア商品として国産の洗顔石けん、フェイスマスク、リップクリーム、クレイソープを発売。筆者も愛用していますが、今回は国産の基礎化粧品がシリーズ展開され、2025年9月中旬より順次店頭に並んでいます。
スタンダードプロダクツ初の「国産基礎化粧品シリーズ」とは？今回発売になったスタンダードプロダクツの基礎化粧品は、創業100年を超える老舗酒蔵の酒粕を使用し、佐賀県唐津市で生産されたものです。導入美容液からはじまり、化粧水、乳液、美容液、フェイスクリーム、フェイスパック、洗顔フォームと、毎日使えるシリーズ展開となっています。
注目すべきは、全てが税込550円という価格。シリーズ全アイテムでもそろえやすい価格帯です。低価格だからといって決して容量が少ないのではなく、むしろ化粧水においては、税込550円で450mLというビッグサイズです。
老舗酒蔵の酒粕を使った基礎化粧品シリーズ前述のとおり、今回スタンダードプロダクツから発売された基礎化粧品は、創業100年を超える老舗酒蔵の酒粕が使用されたものです。
●酒粕化粧水
「スッとなじみ、べたつかず、肌をすこやかに整えるさっぱりタイプと、じんわりなじみ、肌のキメを整え、うるおいを与えるしっとりタイプの2種展開です。（プレスリリースから引用、以下同）」
●酒粕乳液
「整肌成分ナイアシンアミド配合のさっぱりタイプと、保湿成分ヒアルロン酸Na、水溶性コラーゲン、セラミドNP配合のしっとりタイプの2種展開です。」
●酒粕導入美容液
「保湿成分が角層まで浸透し、肌のコンディションを整えるさっぱりタイプと、ハリやうるおいを与え、キメを整えるしっとりタイプの2種展開です。」
●酒粕美容液
「透明感*のある肌へ導く美容液。サラッとした使用感でキメを整えるさっぱりタイプと、ハリとうるおいを与え、なめらかな肌に導くしっとりタイプの2種展開です。 *うるおいによる肌印象」
●酒粕パック
「余分な皮脂汚れを吸着し、なめらかな肌へ導く洗い流すパックです。」
●酒粕フェイスクリーム
「整肌成分アラントイン配合のさっぱりタイプと、保湿成分シア脂、ヒアルロン酸Na、水溶性コラーゲン配合のしっとりタイプの2種展開です。」
●酒粕洗顔フォーム
「すっきりとした洗い上がりで、すこやかな肌に導くさっぱりタイプと、うるおいのある洗い上がりで、キメの整った肌に導くしっとりタイプの2種展開です。」
化粧水・乳液・美容液を使ってみた感想
筆者がまず購入してみたのは酒粕化粧水、酒粕乳液、酒粕美容液（全てしっとりタイプ）の3品です。
個人の感想としては、しっとりタイプでありながら、肌なじみがよくスッと肌に入り込んでいくような感じ。その後もべたつくことなく、手を当てるとしっとりと張り付くようなイメージです。軽やかなフローラル系の香りも好印象。
化粧水にいたっては、税込550円という価格で大容量のため、首からデコルテ、手までばしゃばしゃと惜しみなく使えるのがうれしいポイント。今後はほかのアイテムも購入し、シリーズで使ってみたいと思います。
気になる人はぜひスタンダードプロダクツの店頭でチェックしてみてくださいね。
この記事の執筆者：
矢野 きくの
家事アドバイザー・節約アドバイザーとして、家事の効率化、家庭でできるSDGsを中心に、テレビ、講演、連載などで活動。時短家事術、シニア家事のアドバイスをはじめ、「防災士」として家庭での備え、「食育指導士」の資格も持ち食品ロス削減をテーマにした講演など【著書】シンプルライフの節約リスト（講談社）他。
(文:矢野 きくの)