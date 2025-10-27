「さあ！勝つよ〜」ドジャース、本拠地での練習風景を公開！ 大谷翔平登場＆山本由伸のTシャツ着る選手も
ロサンゼルス・ドジャース公式Instagramは10月27日、投稿を更新。本拠地であるドジャー・スタジアムに戻り、トロント・ブルージェイズとのワールドシリーズ第3戦に向けて、練習を開始しています。添えられた写真には、同チーム所属の大谷翔平選手の姿も見られました。
この投稿にファンからは、「楽しそうなドジャースの選手の声が聞こえてきそう」「さあ！勝つよ〜」「ドジャース大好き！頑張って！！！」「練習お疲れさまです」「みんなそれぞれのTシャツ着てて面白ですね」との声が寄せられました。
本拠地開催となる第3戦は、28日に行われます。選手たちの活躍に期待が高まりますね。
愛する本拠地に帰還同アカウントは「愛しいわが家」とつづり、12枚の写真を掲載。選手たちの練習風景が収められています。2枚目には、笑顔でキャッチボールに励む大谷選手の姿が。さらに8枚目には、ここまでの2戦で登板のない佐々木朗希投手も写っています。中には山本由伸投手をモチーフにしたTシャツを着た選手もいます。
第2戦では？25日に行われたワールドシリーズ第2戦では、ブルージェイズに5対1で勝利し、対戦成績を1勝1敗のタイに持ち込みました。この勝利の立役者は先発の山本投手で、9回1失点の完投勝利を収めています。山本投手は、2001年にアリゾナ・ダイヤモンドバックスに所属していたカート・シリング投手以来となる、ポストシーズン2試合連続完投という歴史的快挙を達成しました。
(文:勝野 里砂)