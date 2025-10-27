大相撲の人気力士で元小結の遠藤（35）＝本名遠藤聖大、追手風部屋＝が現役引退を決意したことが27日、関係者の話で分かった。今後は年寄「北陣」を襲名し、追手風部屋で後進の指導に当たる予定。慢性的な両膝の痛みを抱えていた遠藤は7月と9月に2度の手術を決断。名古屋場所と秋場所の全休を余儀なくされ、この日発表された九州場所の番付では2013年名古屋場所から守っていた関取の座を失い、東幕下3枚目に転落していた。

幕下10枚目格付け出しでデビューし、当時最速の3場所で入幕するなどざんばらでの活躍が話題となった。端正な顔立ちに加え、まわしを取ってからの多彩な攻めなど玄人好みの取り口でファンを魅了。また永谷園がテレビCMに起用され、角界一の人気力士だった。

◇遠藤 聖大（えんどう・しょうた）1990年（平2）10月19日生まれ、石川県穴水町出身の35歳。石川・金沢学院東高（現金沢学院大付高）から日大に進み、4年時に全日本選手権と国体成年Aを制し、幕下10枚目格の資格を有す。追手風部屋に入門し13年春場所に初土俵。十両は1場所で通過し同年秋場所に幕下付け出しから3場所での新入幕を果たした。幕内は69場所務め最高位は小結。通算成績は527勝494敗88休。殊勲1、敢闘1、技能4。金星7個。得意は突き押し、左四つ、寄り。1メートル84、144キロ。