バレーボールです。昨シーズンVリーグの初代王者に輝いたフラーゴラッド鹿児島が開幕戦を勝利で飾りました。



（永田莉紗アナウンサー）

「Vリーグ連覇を目指すフラーゴラッド鹿児島。その開幕戦を応援しようと多くの人が駆け付け、入口には行列ができています」



（ファン）

「新しいフラーゴラッドのチームワークもすごく楽しみしている」





（ファン）「新しく入った迫田選手のスパイクが見たい」昨シーズンVリーグの初代王者に輝いたフラーゴラッド鹿児島は、大同特殊鋼知多レッドスターと対戦しました。5人の新戦力が加わったフラーゴラッドは開始早々、指宿市出身の迫田が強烈なスパイク。ファンの期待に応えます。さらに、霧島市出身の小野がトスを上げるとみせかけ、ボールを相手コートへ。返ってきたボールを最後はキャプテン長友がバックアタック！流れに乗ったフラーゴラッドが第1セットを先取します。第2セットはSVリーグからレンタル移籍した191センチの山田が強烈なスパイク。新加入選手が躍動し第2セットも連取します。しかし第3セットでは途中で長友の両足がつり、交代するアクシデントが。3点差で落としてしまいます。会場には過去最多の1327人のファンが駆け付け大きな声援を送りました。第4セットも接戦となったものの初代王者の意地を見せ、セットカウント3対1で開幕戦を白星で飾りました。（ファン）「優磨選手が途中で出られなくなったところが心配したが、大丈夫だった」（フラーゴラッド鹿児島・長友優磨主将）「勝ち切れたというところはほっとしている。まだまだ新加入選手が合流して間もない。それでも層は厚いなと思うので誰が出ても強いチームはこれから作り上げていきたい」26日の試合は敗れ、フラーゴラッドは西地区4位です。次の試合は11月8日と9日。ホーム、日置市で「きんでんトリニティーブリッツ」と対戦します。