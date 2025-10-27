西武は２７日、野村大樹内野手（２５）、田村伊知郎投手（３１）、元山飛優内野手（２６）の３選手と来季の契約を結ばないことを発表した。

野村は早実から１８年ドラフト３位でソフトバンク入り。２４年７月に西武へトレード移籍し、西武では同年に５７試合に出場し、打率２割２分５厘、５本塁打、２２打点をマーク。今季は１３試合の出場にとどまっていた。

野村は「今年は腰のけがで手術をして、一軍の戦力になれなかったので、チームに申し訳なく思っています。移籍して１年半、ライオンズのユニホームを着てプレーできたことは幸せでした。移籍後すぐ、古巣ホークスとの試合で先制のホームランを打ったことは今でも忘れません。ライオンズファンの皆さんは、とても熱くすばらしいと思います。ありがとうございます」とコメントを残した。

田村は立大から１６年ドラフト６位で西武に入団。通算１５０試合に登板し、４勝２敗２セーブ、防御率３・４０。今季は２０試合に登板して０勝１敗、防御率３・５８だった。

田村は「ライオンズでの９年間がここで一区切りついたかな、という気持ちです。ライオンズに入団したときは、たくさんの先輩がいて、プロの厳しさを教えてもらいましたし、プロフェッショナルな姿をたくさん見て、プロ野球選手になる上で、たくさんのことを学びました。今年は苦しい１年でしたが、タオルを掲げてくれる方や結果が出ないときでも応援してくださるファンの皆さまには本当に支えてもらいました。感謝の気持ちでいっぱいです」

元山は２０年ドラフト４位でヤクルトに入団。１年目の２１年は開幕一軍スタートを切り９７試合に出場、打率２割５分５厘、３本塁打、１７打点を記録したが、その後は出場機会を減らし２３年１２月に西武へトレード移籍した。今季は４９試合で打率１割５分３厘、５打点だった。

元山は「プレーで貢献することができず、ベンチを温める日が多い中でチームのためにできたことは元気に声出しをすることでした。移籍してきた自分を温かく迎え入れてくれたチームメートのみんなとは、楽しい思い出しかありません。初のお立ち台も、初のサヨナラもライオンズだったので、打率は悪かったけどもインパクトは残せたかなと思います。試合に負けていても勝っていても、最後まで応援してくださるライオンズファンの皆さんは１２球団イチだと思います」とファンに感謝の言葉を残した。

３選手とも現役続行を希望している。