¡Ú£×£×£Å¡Û½÷Äë¥¢¥¹¥«¡¡¥´¡¼¥ë¥É¥Ð¡¼¥°¤ÎàÉî¿«áÈ¯¸À¤Ëµ£Á³ÂÐ±þ¡ÖÁ´¤¯µ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¡¡£×£×£Å¤ÎàÌÀÆü¤Î½÷Äëá¥¢¥¹¥«¤¬¡¢à²øÊªá¤«¤é¤Î¸ý·â¤ò¼õ¤±Î®¤·¤Æ¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Àè½µËö¤Ë¼«¿È¤Î£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¥´¡¼¥ë¥É¥Ð¡¼¥°¤Î»ä¤Ë´Ø¤¹¤ëÈ¯¸À¤¬º£¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¤Ë¤®¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¡¢Á´¤¯µ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Èà¤Î¸ÀÍÕ¤ÏÈà¼«¿È¤Î»ëÅÀ¤«¤é½Ð¤¿¤â¤Î¤À¡£¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¡£¤À¤«¤éÂçÁû¤®¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ê¤ÉÁ´¤¯¤Ê¤¤¡×¤È±Ñ¸ì¤ÇÅê¹Æ¡£´é¤ò¥á¥¤¥¯¤·¤¿¼«¿È¤ÎÆ°²è¤È¤È¤â¤Ë¡Ö»ä¤ÎÅ¯³Ø¤òÊ¹¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡£½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢»ä¤¬À®¤·¿ë¤²¤¿¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£»ä¤¬ÁÏÂ¤¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£Å¯³Ø¤È¥Ó¥¸¥ç¥ó¡¢¤½¤³¤Ë¿¿¤Î²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¡£Èþ¤·¤µ¤Î¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ë¡¢»ä¤Ï°ÕÌ£¤ò¸«¤¤¤À¤»¤Ê¤¤¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¡©¡Ö¥´¡¼¥ë¥É¥Ð¡¼¥°¡×¤È¤Ï¡¢º£Ç¯£··î¤Ë¡Ö¥µ¥¿¥Ç¡¼¥Ê¥¤¥Ä¡¦¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤Ç°úÂà»î¹ç¤ò¹Ô¤Ã¤¿£×£×£ÅÅÂÆ²¼Ô¤Î¤³¤È¡££±£¹£¹£·Ç¯£¶·î¤ËÊÆ£×£Ã£×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼°ÊÍè¡¢°µÅÝÅª¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¤òÉð´ï¤Ë£±£·£³Ï¢¾¡¤òµÏ¿¤·¤¿à²øÊªá¤À¡£¤½¤ÎÌµÇÔµÏ¿¤òÇË¤Ã¤¿¤Î¤¬¥¢¥¹¥«¤Ç¡¢£²£°£±£µÇ¯¤Ë£×£×£Å¤Î£Î£Ø£Ô¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢£±£¸Ç¯£´·î¤Î¡Ö¥ì¥Ã¥¹¥ë¥Þ¥Ë¥¢£³£´¡×¤Ç¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È¡¦¥Õ¥ì¥¢¡¼¤ËÇÔ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¶Ã°Û¤Î£²£¶£·Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥´¡¼¥ë¥É¥Ð¡¼¥°¤Ï¥Þ¥¤¥¯¡¦¥Ð¡¼¥¯¤Î¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¡Ö¥ê¥¢¥ë¡¦¥È¡¼¥¯¡×¤Ë½Ð±é¡£¥Ð¡¼¥¯¤«¤é¼«¿È¤ÎÏ¢¾¡µÏ¿¤Ï¤â¤¦ÇË¤é¤ì¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¤â¤¦ÇË¤é¤ì¤Æ¤ë¤è¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö£×£×£Å¤Î¤¢¤ë½÷¤Î»Ò¤¬¤Í¡×¤ÈÈ¯¸À¡£¡ÖÈà¤é¤Ï¤ï¤¶¤È¤ä¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¤½¤Î½÷¤Î»Ò¤Ë²¿¤ÎÉÔËþ¤â¤Ê¤¤¤±¤É¤Í¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤Æ¡¢½÷Äë¤ò¡Ö¤¢¤ë½÷¤Î»Ò¡×¤È¸Æ¤ó¤À¾å¤Ë¡¢ÂçµÏ¿¤òà¤Ä¤¯¤é¤ì¤¿¤â¤Îá¤ÈÉî¿«¤·¤¿¡£¤³¤ì¤òÊÆ¥×¥í¥ì¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤ÆÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥¢¥¹¥«¤¬µ£Á³¤ÈÂÐ±þ¤·¤¿³Ê¹¥¤À¡£
¡¡½÷Äë¤ÏÂ³¤±¤Æ¡Ö¤¢¤é¤æ¤ëµÏ¿¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥¿¥¤¥È¥ë¤ÏÃ£À®¤·¤¿¡£¤À¤¬¤½¤ì¤é¤ÏÃ±¤Ê¤ëÄÌ²áÅÀ¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡£¿¿¤Ë½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¿·»þÂå¤òÀÚ¤ê³«¤¯¤³¤È¡£¡Ø¥¢¥¹¥«°ÊÁ°¡Ù¤È¡Ø¥¢¥¹¥«°Ê¸å¡Ù¤òÊ¬¤«¤Ä½Ö´Ö¤òÁÏ¤ê½Ð¤¹¤³¤È¡£»þÂå¤òÊÑ¤¨¤ëÎÏ¤ò»ý¤Ä¤³¤È¡£¤½¤³¤Ë¤³¤½¿¿¤Î²ÁÃÍ¤ÈÈþ¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¡×¤È¼çÄ¥¡£¡ÖµÏ¿¤ä¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤é¤¬»ä¤Î¤â¤È¤ËÍè¤ë¤Î¤À¡£¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤Ï¥¢¡¼¥È¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¡×¤È·ë¤ó¤À¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¸·Á³¤È¤·¤¿»ÑÀª¤Ë¤Ï¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤â¡Ö¥¢¥¹¥«¤ÏÀµ¡¹Æ²¡¹¤È¤·¤¿ÂÖÅÙ¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê¥ô¥¡¥¤¥¹¡Ë¡ÖàÌÀÆü¤Î½÷Äëá¤ÏÉî¿«¤ËÂÐ¤·¤ÆÉî¿«¤Ç±þ¤¸¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤è¤ê¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤¹Æ»¤òÁª¤ó¤À¡×¡Ê¥±¡¼¥¸¥µ¥¤¥É¡¦¥·¡¼¥Ä¡Ë¤Ê¤É¤ÈÀä»¿¡£¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥¹¡Ê¥Õ¥¡¥ó¡Ë¤â¡ÖÉÊ³Ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¢¤Ê¤¿¤ÏºÇ¹â¤À¡×¡Ö¥¢¥¹¥«¤Ï¤³¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ËÂÐ¤·¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤¹Í¤¨Êý¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Âº·É¤¹¤ë¤è¡×¡Ö¤¿¤À¤Îà¤¢¤ë½÷¤Î»Òá¡£¥¢¥¹¥«¤³¤½À¸¤±¤ëÅÁÀâ¤À¡×¤È¡¢£Ó£Î£Ó¤Ë¤Ï½÷Äë¤ÎÀ¼ÌÀ¤ò»Ù»ý¤¹¤ëÀ¼¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£