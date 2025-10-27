27日、参政党の神谷宗幣代表が国旗損壊に関する法案を提出後、記者たちの取材に応じた。

【映像】神谷氏「日本の国旗に対して“×”をつけたり…」と話す“表情”

法案の概要・意義について問われた神谷代表は「国旗損壊の罪について。刑法上、外国の国旗、そしてそれに準ずるものに対しても刑罰があったが、日本の国旗に対してはなかった。先の参議院選挙のときから日本の国旗に対して“×”をつけたりしながら街頭演説の妨害をしてくる人たちがいた。それは本当に国家に対する冒涜になるので、早めに法制化しようと選挙中から準備を始めていた。自民・維新も今回の内閣の結成で“そういったもの”を出されるというが、我々は準備していたものを出した。この法案提出は参政党にとって初の単独での法案提出となるので、それなりに意義がある」と答えた。

法律の対象については「日本国旗、それに準ずるものということで、それに関しては『どこまで』ということはこれから協議だと思うが、政府の紋も自衛隊の紋、旗もある。そういったものも含むかどうかということは議論が必要かと思う。まだ、そこに関しての明文化していないので議論したい」と説明した。

