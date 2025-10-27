¿ù±ºÂÀÍÛ¡õ¥¥ó¥³¥ó¡¦³á¸¶ÍºÂÀ¡¡Ì¼¤È¤Î²ñÏÃ¤Ë¶¦ÄÌ¤ÎÇº¤ß¡Ö²¿¥¹¥Þ¥Û¸«¤Æ¤ó¤Í¤ó¡ª¤ÏÀäÂÐ¥À¥á¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿ù±ºÂÀÍÛ¡Ê£´£´¡Ë¤È¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¥ó¥°¥³¥ó¥°¡×¤Î³á¸¶ÍºÂÀ¡Ê£´£µ¡Ë¤¬¡¢£²£·Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿¿ù±º¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤¿¤¡¤Á¤ã¤ó¥Í¥ë¡×¤Ë½Ð±é¡£Ç¯º¢¤ÎÌ¼¤ò»ý¤ÄÉã¿ÆÆ±»Î¡¢¶¦ÄÌ¤ÎÇº¤ß¤ò¸ì¤ê¹ç¤Ã¤¿¡£
¡¡£²¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Ì¼¤Èà£²¿ÍÈÓá¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤Ï¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤¤¡£¿ù±º¤Ï¡Ö£±²ó¡¢´õ¶õ¤È¥é¥ó¥Á¹Ô¤Ã¤¿¤é¤á¤Ã¤Á¤ã¶ÛÄ¥¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¹Ô¤Ã¤¿¤é¹Ô¤Ã¤¿¤Ç¡Ö²¿¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ø¤ó¡×¡£
¡¡³á¸¶¤âÂç¤¤¯Æ±°Õ¤·¡Ö¤³¤ì¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Ê¤ó¤«¥¤¥¸¤é¤ì½Ð¤·¤¿¤é¡¢¤É¤Ê¤¤¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤ÈÃ²¤¯¡£¡Ö¡ØÌ¼¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡©¡Ù¤È¤«¡¢ÈÓ¤Ê¤ó¤«²¶¤È¹Ô¤¤¿¤¬¤é¤Ø¤ó¤Î¤Á¤ã¤¦¤«¤Ê¤È¤«¡£¤À¤«¤éÍ¶¤¨¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ë¡£¤Û¤ó¤Þ¸À¤¦¤¿¤é¹Ô¤¤¿¤¤¤Î¤è¡×¤ÈÊ£»¨¤Ê»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÏÃÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿ù±º¤Ï¡¢¤¤ç¤¦¤À¤¤¤ÎÏÃ¤ä¿ä¤·³è¤òÄó°Æ¡£¡Ö¡ØºÇ¶á¤ÎÏÃÂê¡¢¶µ¤¨¤Æ¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é·ë¹½¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¡£ÀµÄ¾¡¢¿·¤·¤¤»Ò¤È¤«ÃÎ¤é¤ó¤ä¤ó¡£¡ØÃ¯¤ä¤Í¤ó¤½¤¤¤Ä¡Ù¤ÇÎ®¤·¤¿¤é¡¢¤â¤¦¤½¤³¤Ç²ñÏÃ¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤Þ¤¦¡×¤È¡¢Ì¼¤Î¶½Ì£¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¼¡¤Î²ñÏÃ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥¹¥Þ¥Û¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊàÊÉá¤â¡£¿ù±º¤Ï¡Ö´õ¶õ¤«¤é¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¯¤ë»þ¤Ï¡¢¤á¤Ã¤Á¤ãÌÜ¤ò¸«¤Æ¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤±¤É¡¢¶½Ì£¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¤º¤Ã¤È¥¹¥Þ¥Û¤ä¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡³á¸¶¤â¡Ö¤¿¤Þ¤Ë½é¼ê¤«¤é¥¹¥Þ¥Û¤Î»þ¤¢¤ó¤Í¤ó¤«¤é¡£¤¢¤¡¤¤¤¦»þ¡¢°ìÈÖº¤¤ó¤Í¤ó¡£¼Ö¤ÇÁ÷¤Ã¤Æ¤Æ¤â²£¸«¤¿¤é¤â¤¦¥¹¥Þ¥Û¡×¤È¤ª¼ê¾å¤²¤ÎÍÍ»Ò¡£¡Ö¡Ê¥¹¥Þ¥Û¤«¤é¡Ë´é¤ò¾å¤²¤µ¤»¤ë¤Î¤¬ÂçÊÑ¡×¡Ö²¿¥¹¥Þ¥Û¸«¤Æ¤ó¤Í¤ó¡ª¤È¤«¸À¤¦¤¿¤é¡¢ÀäÂÐ¥À¥á¡×¤ÈÉã¿ÆÆ±»Î¤ÇÊ¬¤«¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£