Aぇ! group佐野晶哉、ぬいぐるみを手に満面の笑み 柿澤勇人らとTIFFレッドカーペット登場
Aぇ! groupの佐野晶哉が27日、東京・日比谷で行われた「第38回東京国際映画祭」(TIFF)のレッドカーペットに登場した。
佐野晶哉と柿澤勇人
ミュージカルアニメーション映画 『トリツカレ男』で、何かに夢中になると、他のことは一切見えなくなってしまうことから、周囲に“トリツカレ男”と呼ばれている主人公・ジュゼッペの声を担当した佐野晶哉は、ハツカネズミのシエロを演じた柿澤勇人、高橋渉監督とともに登場。刺繍が施されたブラックスーツを着こなし、柿澤からシエロをぬいぐるみを受け取ると満面を笑みを見せていた。
今年の東京国際映画祭は、10月27日から11月5日の10日間、昨年に引き続き日比谷・有楽町・丸の内・銀座地区にて開催。「東京から映画の可能性を発信し、多様な世界との交流に貢献する」を目指し、新部門の創設など、映画人や映画ファンの交流の場を様々な形で実現させていく。
「コンペティション部門」は、108カ国・地域から寄せられた1970本の中から15作品が選ばれ、日本からは『金髪』(坂下雄一郎監督/岩田剛典主演)と『恒星の向こう側』(中川龍太郎監督/福地桃子主演)の2作品が選出されている。
撮影:蔦野裕
