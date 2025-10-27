浜崎あゆみ、子ども2人のコスプレ姿公開「最高にキュート」「2人で1つの物語なのが素敵」とファン喜び
【モデルプレス＝2025/10/27】歌手の浜崎あゆみが10月27日、自身のInstagramストーリーズを更新。子ども2人のコスプレ姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】浜崎あゆみ、コスプレした子どもの姿が可愛すぎ
浜崎は、襟に桃のデザインが施された青の羽織と緑のパンツを着用した、日本の昔話「桃太郎」をモチーフにしたようなコスプレ姿の子どもの写真を投稿。また、もう1人の子どもも赤の洋服に虎柄のアイテムを身につけた赤鬼を思わせる姿を披露した。
この投稿に、ファンからは「可愛くてメロメロ」「2人とも最高にキュート」「2人で1つの物語なのが素敵」「コスプレ似合ってる」といったコメントが寄せられている。
浜崎は2020年1月1日、公式ファンクラブサイトにて2019年11月に第1子男児を出産していたことを発表。2021年5月1日、第2子の出産を報告している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】浜崎あゆみ、コスプレした子どもの姿が可愛すぎ
◆浜崎あゆみ、子ども2人のコスプレ姿披露
浜崎は、襟に桃のデザインが施された青の羽織と緑のパンツを着用した、日本の昔話「桃太郎」をモチーフにしたようなコスプレ姿の子どもの写真を投稿。また、もう1人の子どもも赤の洋服に虎柄のアイテムを身につけた赤鬼を思わせる姿を披露した。
◆浜崎あゆみの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「可愛くてメロメロ」「2人とも最高にキュート」「2人で1つの物語なのが素敵」「コスプレ似合ってる」といったコメントが寄せられている。
浜崎は2020年1月1日、公式ファンクラブサイトにて2019年11月に第1子男児を出産していたことを発表。2021年5月1日、第2子の出産を報告している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】