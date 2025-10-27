26日に、多くのランナーが、秋の城下町を駆け抜けた金沢マラソン。ことしは初めて、能登地域ランナー枠が設けられました。被災地から参加したランナーの思いを取材しました。

26日に開催された金沢マラソン。



金沢市役所前には、過去最多となる1万5000人あまりのランナーが集結しました。



千葉県からの参加者：

「きょうはとにかく景観を楽しんで、エイドも楽しんで、雨も楽しんで、最高のレースにしたいと思います」





神奈川県からの参加者：「(Q. 仮装のテーマは？) 楽しくみんなを元気づける。そんな感じです。探してください！」

こちらには、復興を願い、ことし新たに設けられた「能登地域ランナー」枠のゼッケンをつけた人も…



能登地域ランナー(能登町から)：

「日常に少しでも戻れたらいいなと思って、ゴール目指してがんばります」



能登地域ランナー(七尾市から)：

「とにかくゴールができること、走り切ることができれば、やり切ったというところで、いろんな人に、そういう姿を見せられたらいいのかなと」

秋雨の中、ランナーたちは42.195キロの道のりへ。



復興への思いは、こんなところにも。



コースの中盤、金沢市東山に設けられたのは「能登応援スポット」です。

ここでは、能登各地のお菓子が振る舞われました。



エイドボランティアは：

「皆さんで、まだまだ能登、これから頑張りましょうという思いで、配っていきたいと思います」



ランナー

「(Q. 能登のお菓子どうですか？) おいしい！最高！」

ゴール地点の石川県西部緑地公園には、続々とゴールテープを切るランナーの姿が…



その中には、能登から参加した人も。



能登地域ランナー(七尾市から)：

「元気に、まだ負けてられないという気持ちで頑張っていますので、皆さんもこれからも能登の方にお越しいただけるように、頑張っていきたいと思っています」



能登地域ランナー(珠洲市から）

「復興までまだまだ先の話ですけど、自分たちも若いつもりでいるので、少しでも力になって復興できればいいなと思います」

秋の城下町を駆け抜けた金沢マラソン。



笑顔と、復興への願いがあふれる大会となりました。