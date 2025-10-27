被災した故郷へ走りでエール！ 金沢マラソンに“能登地域ランナー枠” 復興への願いあふれて
26日に、多くのランナーが、秋の城下町を駆け抜けた金沢マラソン。ことしは初めて、能登地域ランナー枠が設けられました。被災地から参加したランナーの思いを取材しました。
26日に開催された金沢マラソン。
金沢市役所前には、過去最多となる1万5000人あまりのランナーが集結しました。
千葉県からの参加者：
「きょうはとにかく景観を楽しんで、エイドも楽しんで、雨も楽しんで、最高のレースにしたいと思います」
「(Q. 仮装のテーマは？) 楽しくみんなを元気づける。そんな感じです。探してください！」
こちらには、復興を願い、ことし新たに設けられた「能登地域ランナー」枠のゼッケンをつけた人も…
能登地域ランナー(能登町から)：
「日常に少しでも戻れたらいいなと思って、ゴール目指してがんばります」
能登地域ランナー(七尾市から)：
「とにかくゴールができること、走り切ることができれば、やり切ったというところで、いろんな人に、そういう姿を見せられたらいいのかなと」
秋雨の中、ランナーたちは42.195キロの道のりへ。
復興への思いは、こんなところにも。
コースの中盤、金沢市東山に設けられたのは「能登応援スポット」です。
ここでは、能登各地のお菓子が振る舞われました。
エイドボランティアは：
「皆さんで、まだまだ能登、これから頑張りましょうという思いで、配っていきたいと思います」
ランナー
「(Q. 能登のお菓子どうですか？) おいしい！最高！」
ゴール地点の石川県西部緑地公園には、続々とゴールテープを切るランナーの姿が…
その中には、能登から参加した人も。
能登地域ランナー(七尾市から)：
「元気に、まだ負けてられないという気持ちで頑張っていますので、皆さんもこれからも能登の方にお越しいただけるように、頑張っていきたいと思っています」
能登地域ランナー(珠洲市から）
「復興までまだまだ先の話ですけど、自分たちも若いつもりでいるので、少しでも力になって復興できればいいなと思います」
秋の城下町を駆け抜けた金沢マラソン。
笑顔と、復興への願いがあふれる大会となりました。