【モデルプレス＝2025/10/27】元3人組クリエイター・ばんばんざいのるな（流那）が10月26日、自身のInstagramストーリーズを更新。祖母の若い頃の写真を公開し、話題を呼んでいる。

◆流那、祖母の写真公開


流那は「ばぁの若い頃 なんか自分に似てる気がする どこなんやろ」と言葉を添え、1枚の白黒写真を投稿。大きな目が印象的な、スラリとしたワンピース姿の女性が写っている。

◆流那の投稿に反響


この投稿には「流那ちゃんにそっくり」「髪型同じなら流那ちゃんになる」「美人遺伝子」「一族全員綺麗なんだ」「おばあちゃんに恋」「目元が同じ」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）

