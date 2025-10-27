【Ray♥Campusエディターズ】【コンラッド東京】秋の“ピンク“なアフタヌーンティー♡

写真拡大 (全6枚)

コンラッド東京の11月限定の「オータム・アフタヌーンティー ❝スイート・ハーベスト❞ 」を一足先に体験してきました。お芋や栗などの秋らしい食材と、ほっこりピンクで統一された世界観たっぷりのアフタヌーンティーで、秋のヌン活も充実すること間違いなしです♡ 今回はおすすめ3選をご紹介します！

11月限定の「オータム・アフタヌーンティー“スイート・ハーベスト”

コンラッド・ベアもかわいい♡　

11月1日（土）より、1ヵ月間限定で提供される、コンラッド東京のオータムアフタヌーンティーは、淡いピンクのオトメゴコロくすぐるビジュアル♡

“スイート・ハーベスト” の名前の通り、収穫期を迎える秋の味覚をふんだんに味わいました。

おすすめペストリー＆セイボリー3選

ピンクのキュートな♡ ミルクチョコレートとラズベリーのムース

見た瞬間から、かわいい〜♡ ピンク×ピンクって最強ですよね！

薄く焼いたクレープ生地を混ぜたチョコレートコーティングがシャリシャリ。

ラズベリーを食べた時のプチプチ感を連想させます。

中は、柔らかいラズベリーのジュレとチョコレートムースが溶けて、ラズベリーとチョコレートの香りが口の中いっぱいに広がります。はあ〜しあわせ〜♡

外と中の食感の差が面白い、見てよし、食べてよしのいち押しケーキです♡

北海道産帆立とセロリラブのムース　春菊ピューレとキャビアを添えて

パッと目を引く、円の連続模様が美しい♡

ひとくち食べると、ふわっとした食感に、春菊とセロリラブ、帆立の香りが混じり合って、初めての味に感動♡

Check! セロリラブとは……？

セロリラブは、根セロリとも呼ばれるお野菜のこと。普段よく目にするセロリとは、違う野菜で、香りもマイルドなので、セロリが苦手な人も食べやすいのだとか。

春菊もセロリラブも香りの強い野菜ですが、帆立の旨みもしっかり感じます。

キャビアの塩気も、甘いケーキの間に食べるのにちょうどいい！　

※デラックスアフタヌーンティーおよびナイトティーのみ

金時いもとカシスのタルト

このニットっぽい“もこもこ感” が、秋にぴったりで可愛すぎる♡ 

ちょこんと乗っているお花がアクセントになっています。

このピンクのもこもこ、ビーツで色付けしたさつまいもクリームなんです。

ほっこりする甘さで、まさに秋！ という味わい。

さらに中には、カシスのコンポートが入っていて、甘酸っぱい！

この酸味のおかげで、ずっしり重くなりすぎずに食べることができました♪

グラハム粉のタルトも、ザクっ、プチっ、という食感の変化が、もっともっと食べたくなる♡

キュートなアフタヌーンティーはいかが♡

コンラッド東京のピンクいっぱい、スイートなアフタヌーンティーで、秋のご褒美アフタヌーンティー、体験してみては♡

Check! オータム・アフタヌーンティー “スイート・ハーベスト”

期間2025年11月1日（土）〜11月30日（日）時間毎日 11:00〜16:30　※2時間制内容スイーツ（全5種）
・金時いもとカシスのタルト
・栗とオレンジのムース
・ミルクチョコレートとラズベリーのムース
・ほうじ茶とクリームチーズ　りんごジャム
・ベリオレットとライムのゼリー

セイボリー（全3種）
・クリスピークロックムッシュ　タスマニアマスタード添え
・ベジタブルバーガー　かぼちゃ仕立て　※スタンダードアフタヌーンティーにてご提供
・蟹のタルタルとカリフラワーヴルーテ
・北海道産帆立とセロリラブのムース　春菊ピューレとキャビアを添えて　※デラックスアフタヌーンティーにてご提供

スコーン
・プレーンスコーン、ピーカンナッツとメープルのスコーン　クロテッドクリーム、マルメロと洋梨ジャムを添えて
・シャインマスカットプレート　※デラックスアフタヌーンティーにてご提供

お飲み物
・いちごとラズベリーのほうじ茶ラテ　※ウェルカムドリンクにてご提供
・ロンネフェルト社の紅茶やコーヒー等を含む約20種のドリンクセレクションからお好きなものをお好きなだけ。

みうみう