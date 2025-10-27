【Ray♥Campusエディターズ】【コンラッド東京】秋の“ピンク“なアフタヌーンティー♡
コンラッド東京の11月限定の「オータム・アフタヌーンティー ❝スイート・ハーベスト❞ 」を一足先に体験してきました。お芋や栗などの秋らしい食材と、ほっこりピンクで統一された世界観たっぷりのアフタヌーンティーで、秋のヌン活も充実すること間違いなしです♡ 今回はおすすめ3選をご紹介します！
11月限定の「オータム・アフタヌーンティー“スイート・ハーベスト”
11月1日（土）より、1ヵ月間限定で提供される、コンラッド東京のオータムアフタヌーンティーは、淡いピンクのオトメゴコロくすぐるビジュアル♡
“スイート・ハーベスト” の名前の通り、収穫期を迎える秋の味覚をふんだんに味わいました。
おすすめペストリー＆セイボリー3選
ピンクのキュートな♡ ミルクチョコレートとラズベリーのムース
見た瞬間から、かわいい〜♡ ピンク×ピンクって最強ですよね！
薄く焼いたクレープ生地を混ぜたチョコレートコーティングがシャリシャリ。
ラズベリーを食べた時のプチプチ感を連想させます。
中は、柔らかいラズベリーのジュレとチョコレートムースが溶けて、ラズベリーとチョコレートの香りが口の中いっぱいに広がります。はあ〜しあわせ〜♡
外と中の食感の差が面白い、見てよし、食べてよしのいち押しケーキです♡
北海道産帆立とセロリラブのムース 春菊ピューレとキャビアを添えて
パッと目を引く、円の連続模様が美しい♡
ひとくち食べると、ふわっとした食感に、春菊とセロリラブ、帆立の香りが混じり合って、初めての味に感動♡
Check! セロリラブとは……？
セロリラブは、根セロリとも呼ばれるお野菜のこと。普段よく目にするセロリとは、違う野菜で、香りもマイルドなので、セロリが苦手な人も食べやすいのだとか。
春菊もセロリラブも香りの強い野菜ですが、帆立の旨みもしっかり感じます。
キャビアの塩気も、甘いケーキの間に食べるのにちょうどいい！
※デラックスアフタヌーンティーおよびナイトティーのみ
金時いもとカシスのタルト
このニットっぽい“もこもこ感” が、秋にぴったりで可愛すぎる♡
ちょこんと乗っているお花がアクセントになっています。
このピンクのもこもこ、ビーツで色付けしたさつまいもクリームなんです。
ほっこりする甘さで、まさに秋！ という味わい。
さらに中には、カシスのコンポートが入っていて、甘酸っぱい！
この酸味のおかげで、ずっしり重くなりすぎずに食べることができました♪
グラハム粉のタルトも、ザクっ、プチっ、という食感の変化が、もっともっと食べたくなる♡
キュートなアフタヌーンティーはいかが♡
コンラッド東京のピンクいっぱい、スイートなアフタヌーンティーで、秋のご褒美アフタヌーンティー、体験してみては♡
Check! オータム・アフタヌーンティー “スイート・ハーベスト”期間2025年11月1日（土）〜11月30日（日）時間毎日 11:00〜16:30 ※2時間制内容スイーツ（全5種）
・金時いもとカシスのタルト
・栗とオレンジのムース
・ミルクチョコレートとラズベリーのムース
・ほうじ茶とクリームチーズ りんごジャム
・ベリオレットとライムのゼリー
セイボリー（全3種）
・クリスピークロックムッシュ タスマニアマスタード添え
・ベジタブルバーガー かぼちゃ仕立て ※スタンダードアフタヌーンティーにてご提供
・蟹のタルタルとカリフラワーヴルーテ
・北海道産帆立とセロリラブのムース 春菊ピューレとキャビアを添えて ※デラックスアフタヌーンティーにてご提供
スコーン
・プレーンスコーン、ピーカンナッツとメープルのスコーン クロテッドクリーム、マルメロと洋梨ジャムを添えて
・シャインマスカットプレート ※デラックスアフタヌーンティーにてご提供
お飲み物
・いちごとラズベリーのほうじ茶ラテ ※ウェルカムドリンクにてご提供
・ロンネフェルト社の紅茶やコーヒー等を含む約20種のドリンクセレクションからお好きなものをお好きなだけ。
みうみう