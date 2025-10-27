「孫を見られないかも」不安と嫉妬心から、悪意の通告に及んでしまう｜ご近所さんに虐待通告されました【ママリ】

本作品は、ママリユーザーさんの体験談から再編成した作品です。ストーリーのメインである朝は、とある日、自身の子どもを虐待していると通報を受けてしまいます。通告者はご近所さんで一番信用していた郷田さんだった。何故あの郷田さんがそんなことをしてしまったのか。彼女が誤った行動をしてしまったその動機とは一体？『ご近所さんに虐待通告されました』最終話をご覧ください。

主人公・2児の母である朝を虐待者として通告した通告者が、郷田だと知った朝。今後の関係性をきちんと取り戻すために、改めて話し合いをすることに。そこで明かされた郷田の行動動機は、少し切ないもので…？

息子の状況を悲観した母

郷田さんが通告をした理由、それはゆずといつきを思うが故だと最初は語っていました。現に、郷田さんはうちの子たちに対して孫の様に接してくれていたんです。息子さんも結婚され、早く孫の顔が見たいんだと言っていた郷田さん。



「うちにも孫ができるだろうから、そうしたら遊んでやってね」と、いつもゆずといつきに話してくれていました。



そんな郷田さんの口から、そんな切ない事実を聞くことになるなんて思いもしなかったんです。



郷田「…私、孫の顔を見れないかもしれないの」

朝「え？」



それはあまりにも唐突な告白でした。



郷田「息子、同棲はしているけどまだ結婚はできていないの。この間電話で『別れるかもしれない』って」

朝「…え？」

郷田「本格的に結婚を考えて2人でブライダルチェックを受けたらね、息子は子どもができにくい体質なんですって」

朝「…」



郷田さんのあまりにもつらそうな表情に、私は言葉が出ません。



郷田「私、頭の中真っ白になっちゃって。平然を装うのに必死で、大した言葉もかけられなくて」



郷田さんは涙をこらえているのか、声が少し上ずっていました。



朝「郷田さん…」

郷田「私はね、息子に救いの言葉の一つもかけてあげられない母親だったってこと」



涙をこらえながら、自身の感情を抑えながらも、つらい気持ちを言葉にしていた郷田さん。聞けば、その告白を受けてからは余計にうちのゆず・いつきを孫のように思うようになって、執着に近いような感情になってしまったといいます。

羨ましさが嫉妬に

そんなとき、私がゆずを叱っているところを目撃したのだそうです。その日は、2人がキーホルダーの色をめぐってケンカをしていました。



郷田「いつきくんが『ピンクがいい』って言うのに対して、朝さんはゆずちゃんに『じゃんけんしてあげて』って言ってたの。キーホルダーはピンクと青だからね、私なら、いつきくんに『男の子だから青にしたら』と言っちゃいそうだけど、あなたは平等だった」



郷田さんは、本当に私たち家族をよく見ていると思いました。その日も偶然通りかかった郷田さんに会ったのは覚えているけれど、そこまで見られていたなんて。



郷田「母として子どもを尊重するあなたを見ていたら、自分が情けなくなって。それに、2人もお子さんがいるあなたと、1人も子どもを望めないかもしれないわが子を比べてしまって…なんともいえない気持ちになってしまったの」



その後も私たちを見ているうちに悲しい感情が黒い嫉妬に変わり、ちょっとした怒鳴り声や泣き声をきっかけに通告してしまったといいます。警察まで来て内心焦ったものの、もう後戻りはできなかったといいます。



郷田「あのあと職員さんがうちにきてね。『虐待はありませんでした』『でも、心配して通告するあなたのような人がいるから守られる命もあります』と言っていただいてね。こんなことしたのに責められないのもまた、情けなくて…」

謝罪とこれから

郷田「朝さんに不快な思いをさせて、本当にごめんなさい。私の心が弱かったの」



それまでの過程の話を聞いて、こんなにも深く年上の方が頭を下げているというのに、許せないわけがないです。



朝「もう顔を上げてください、郷田さん。変わらずこれからも、ゆずといつきと仲良くしてくださったら嬉しいです。2人とも、郷田さんのことが大好きですから」



その言葉に郷田さんの表情は少し明るくなり、いつもの雰囲気を取り戻しました。今回の件で色々悩んだり思うところはありましたが、それでも、人それぞれに抱えているものはあります。私自身も、子どもとの向き合い方を考えるきっかけになりました。



その数か月後、郷田さんはあのゴミ捨て場で私に声をかけてきました。



郷田「息子がね、不妊の検査をしたら治療で治せるものだったんですって。彼女ともしっかり話し合って、入籍を決めたみたいなの」



郷田さんの顔には安堵の笑みが浮かんでいて、少し涙ぐんでいるようにも見えました。



朝「よかったですね。お孫さんができたら、ぜひうちの子と遊ばせましょうね」



あの事件は本当につらいできごとでしたが、こうして郷田さんとは良い関係を取り戻すことができました。今後も誰かに通告されてしまう可能性はゼロではないと思いますが、だれに見られても胸を張れるように育児をしていけばいいだけと割り切って、これからも笑顔いっぱいの子育てをしていきたいと思っています。

あとがき：堂々と胸を張って子育てを

今回のお話では、嫉妬心から虐待通告されてしまった朝の心情や通告者である郷田の心理について描かれました。抱えてることは人それぞれ。ですがそれで他人にはけ口を持ってきてしまってはいけませんね。



何があっても堂々とできる子育てをしていたら、びくびくする必要はありません。朝のように前向きな気持ちで子育てに臨めるといいですね。



※このお話は、ママリに寄せられた体験談をもとに編集部が再構成しています。個人が特定されないよう、内容や表現を変更・編集しています

記事作成: 七葉 玲

（配信元: ママリ）