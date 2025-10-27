夫「俺はOK、君はNG」。在宅勤務中の“ゲーム禁止令”に、妻の不満爆発【ママリ】

仕事をサボってる夫に言われたくない言葉にモヤモヤ

現在専業主婦ですが、夫から、「オレが仕事してる間にゲームするな」と言われました😇



夫が在宅勤務中に（妻の体調が悪いことにして、半ば無理矢理、月に数回在宅にしている）、10分ほどゲームやったら文句言われました…



在宅勤務といっても、実労働時間どれぐらいだろう…ってぐらいダラダラしていたので、休日の気分でいました😇



「仕事している間は…」と言いますが、普段出勤している時は、一日に何十件もLINEがきます（勤務時間中もLINE）



私にゲームやるなと言っておきながら、夫は在宅勤務中もスマホゲームしたり、ネット見たり、勤務終了後はドラクエウォークやりに家の近所に出掛けました…



「ゲームは俺の機嫌を損ねないようにやって」みたいに言われました、何様のつもりなのか…



夫の行動や言動、どう思いますか？



仕事していることを強調するなら、勤務中にLINE送りまくったり、在宅勤務でダラダラするなよと思ってしまうのですが。



ちなみに、夫の希望で不妊治療を始めたため、今から働きに出るのは難しい感じです（しかも男性不妊の可能性が浮上して、詳しく調べることになりました…）



専業ではありますが、夫の副業を手伝っているため収入ゼロではないです…

休日も副業のために出掛けたり、それ以外でも夫が必ず外に行きたがるため、ゆっくりできません。 出典：

qa.mamari.jp

夫から言われたことに対して理不尽だと感じたり、納得できずモヤモヤした経験は誰しもあるはず。この記事では、専業主婦の投稿者さんが夫から「自分が在宅勤務の時はゲームをするな」と言われたという投稿を紹介します。在宅勤務中はほぼ仕事をせずダラダラし、出勤している時も勤務時間中にも関わらず何通もLINEをしてくる夫に対してろくに仕事をしてないのに何様のつもりなのかと思ったという投稿者さん。こんな夫の言動を他のママたちはどう感じるか気になるそうです。

夫が在宅勤務中にゲームをしたら注意されたという投稿者さん。同じ部屋にいて音が気になるとか、仕事の邪魔になるという理由ならまだ理解できますが、どうやらそうではない様子。



夫は自分は仕事なのに妻が自由に過ごしているのが気に入らないから文句をつけているのではと感じてしまいますよね。サボっているように見えて実は真面目にやっているのかもしれませんし、詳しいことはわからないものの、投稿者さんが何をして過ごすかまでを制限する権利が夫にあるのかは疑問です。

仕事をサボる夫にさまざまな声が

この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。

めちゃくちゃ腹立ちますね🤬

まだ在宅でもめちゃくちゃ賢明に働いてるのであればまぁまぁ理解もできますが、自分も勤務中にゲームしてるのにも関わらずそんなこと言ってくるのはお門違いかと、、😤

じゃああなたも私が家事している間何もせずにじっとしててねって言いたくなります🙂 出典：

うちも不妊治療してましたが、私の体に負担かかるから家でゆっくり休んでて！って感じでしたよ。ちょっとモラハラ気質なのかなって心配になります💦 出典：

「腹が立つ」という声のほかに、「モラハラ気質では？」と心配する意見も多く寄せられました。自分の行動は棚に上げて、投稿者さんにばかり「やめろ」と言うのは、不公平に感じますよね。



夫が仕事中だからといって、妻が家事をしていなければならない決まりはありません。お互い大人なのですから、相手の過ごし方を尊重し合うことが大切です。



一見ささいなことでも、相手の行動を制限しようとする姿勢は放っておくと関係に溝を作りかねません。今回の出来事をきっかけに、夫婦としての向き合い方を見直す話し合いの時間を持てるといいですね。

記事作成: こびと

（配信元: ママリ）