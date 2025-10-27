2017年に破綻したゼノスが復活

英国の新興ブランド、ゼノスが復活する。ロータスとケータハムを離れた技術者によってプロジェクトは2014年に始動し、最初のモデル、E10は約150台が生産された。しかし、需要を喚起すべく価格を抑えすぎたことが原因で、2017年に破綻していたのだ。

その後、同社の資産を買収したのがACカーズ。しばらく休眠状態にあったものの、2024年から再始動へ向けて動き始めている。



今回試乗したのは、そのE10 RZのプロトタイプ。新しいパワートレインの試験台を担っている、唯一の車両だ。2026年の中頃には、採算が取れる価格で提供が始まるという。

アルミのタブシャシー カーボンのボディ

基本設計は、8年前と同じ。アルミニウムの押し出し材によるタブシャシーが中央にあり、前側のダブルウイッシュボーン・サスペンションは直接取り付けられている。リアもダブルウイッシュボーンだが、こちらはサブフレームに組まれる。

ボディはカーボンファイバー製。ライト類を中心に、従来から僅かに手が加えられているものの、スタイリングはもう少しモダナイズしても良いかも。



全長は約3800mmで、全幅が約1870mmと、短く幅が広い。フロントガラスはオプションで用意されるそうだが、プロトタイプにはなく、ヘルメットが必要になった。量産版の車重は、800kgを切ると予想されている。

インテリアは、ダッシュボードまわりを一新。ドアの内張りも、カーボンファイバー製になる予定らしい。サイドシルを乗り越えてバケットシートへ座ると、座面が低く、運転姿勢はバッチリ。ブレーキとステアリングに、パワーアシストは備わらない。

ボルボの2.0L 4気筒ターボで385ps

エンジンは、かつてはフォードの4気筒が載っていたが、復活に当たり選ばれたのはボルボの2.0L 4気筒ターボ。ジーリー・ホールディングスとルノーとの合弁会社、ホース社を介して提供されるという。

独自のインタークーラーとECUが組まれ、最高出力385ps、最大トルク51.8kg-m

を発揮。6速MTとリミテッドスリップ・デフを経て、後輪が駆動される。



クラッチとブレーキのペダルは、感触が一致していて好ましい。アクセルのレスポンスも文句なし。エンジンは低域では穏やかな印象だが、7200rpmまで軽々と回る。ターボラグが僅かにあるが、2500rpm以上での加速は爆発的。高域でも勢いは衰えない。

乗り心地は、一般道では硬めながら引き締まった姿勢制御で、8年前と変わらず良好。ただし今後、改良が加えられる予定だという。

滑らかなライン取りでリズミカルに

サーキットも走らせたが、飛ぶように駆け回ってみせた。3000rpm以上でのターボラグは皆無。エンジンサウンドも悪くなく、稀にアフターファイアの破裂音が混ざる。

タイヤが温まるまでは若干アンダーステア傾向だったが、その後は見事なグリップ力で吸い付くように旋回。ステアリングは正確性に優れ、安定性は驚くほど高い。



滑らかなライン取りでリズミカルに走るのが得意なシャシーといえ、セルフセンタリング性が強く、不安感なく意欲的に振り回せる。温まったタイヤでパワーを加えると、グリップ力を活かしながらライン調整していける。爽快でうれしくなる。

巨大なダウンフォースを生成するわけではないが、ケータハム・セブンなどより空力特性が良く、速度域の高いコースとの相性に優れる。すべての感触へ一貫性があることも、特筆すべき点だろう。

お値段は14万ポンド（約2772万円）へ上昇

8年前に約2万5000ポンドだったお値段は、14万ポンド（約2772万円）へ上昇する見込み。安くはないものの、BACモノやダラーラ・ストラダーレよりは安い。量産仕様の製造品質が、最終的な印象を左右するはず。

遥かに強力なパワートレインを獲得し、復活間際にあるE10 RZ。今後の操縦性の磨き込みへ、期待がかかる。走行時に顔へ当たる風は小さくなく、フロントガラスのオプションは必須といえる。2026年の初夏が、楽しみになった。



◯：ライトウエイトでパワフル

△：プロトタイプで具体的な評価はまだ早い

ゼノスE10 RZ（プロトタイプ）のスペック

英国価格：14万ポンド（約2772万円／予想）

全長：3800mm（予想）

全幅：1870mm（予想）

全高：1130mm（予想）

最高速度：249km/h（予想）

0-100km/h加速：3.2秒（予想）

燃費：−km/L

CO2排出量：−g/km

車両重量：790kg

パワートレイン：直列4気筒1969cc ターボチャージャー

使用燃料：ガソリン

最高出力：385ps/6000rpm

最大トルク：51.8kg-m/3000-4500rpm

ギアボックス：6速マニュアル／後輪駆動